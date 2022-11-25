كرنفال كأس العالم - كابتن أمريكا الكرواتي.. بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة

حصد كريستيان بوليسيتش جائزة رجل مباراة إنجلترا وأمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الفريقين، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط ورصيد أمريكا إلى نقطتين. (طالع التفاصيل)

وكاد لاعب تشيلسي ومنتخب أمريكا أن يسجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

كأس العالم - الولايات المتحدة.. جيل الأحلام المنتظر في قارة أمريكا

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم بوليسيتش الذي ينحدر من أصول كرواتية، ويلقب بـ "ليبرون جيمس" كرة القدم.

"كابتن أمريكا" كما أطلقت عليه جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، يعد أغلى لاعب أمريكي شمالي في التاريخي بعد أن انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، كما أنه أصغر لاعب يسجل هاتريك لـ تشيلسي على الإطلاق.

بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول أمريكي يلعب النهائي ويتوج باللقب.

ينحدر بوليسيتش من أصول كرواتية، وقد استخرج جواز سفر كرواتي من أجل الانتقال إلى الدوري الألماني دون أن يشغل مكان لاعب غير أوروبي.

يعشق بوليسيتش لعب الشطرنج، كما أنه يُلقَب بـ "ليبرون جيمس كرة القدم".

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

ماذا قدم دي بوليسيتش أمام إنجلترا؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.14

لمسات الكرة: 54

التمريرات الصحيحة: 23 من 29

دقة التمرير: 79%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيح: 2 من 5

التسديدات: 4

المراوغات الناجحة: 2 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1