كرنفال كأس العالم - كابتن أمريكا الكرواتي.. بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - إنجلترا × أمريكا

حصد كريستيان بوليسيتش جائزة رجل مباراة إنجلترا وأمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الفريقين، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط ورصيد أمريكا إلى نقطتين. (طالع التفاصيل)

وكاد لاعب تشيلسي ومنتخب أمريكا أن يسجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

أخبار متعلقة:
لا "فوتبول" ولا "سوكر" فان جال: حصلنا على نقطة من خصم أفضل منا نيمار: لو كان الأمر بيدي لاخترت البرازيل.. لن أسقط أبدا مؤتمر مدرب تونس: سنبني على ايجابيات المباراة الأولى.. وهذه نقطة قوة أستراليا

كأس العالم - الولايات المتحدة.. جيل الأحلام المنتظر في قارة أمريكا

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم بوليسيتش الذي ينحدر من أصول كرواتية، ويلقب بـ "ليبرون جيمس" كرة القدم.

"كابتن أمريكا" كما أطلقت عليه جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، يعد أغلى لاعب أمريكي شمالي في التاريخي بعد أن انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، كما أنه أصغر لاعب يسجل هاتريك لـ تشيلسي على الإطلاق.

بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول أمريكي يلعب النهائي ويتوج باللقب.

ينحدر بوليسيتش من أصول كرواتية، وقد استخرج جواز سفر كرواتي من أجل الانتقال إلى الدوري الألماني دون أن يشغل مكان لاعب غير أوروبي.

يعشق بوليسيتش لعب الشطرنج، كما أنه يُلقَب بـ "ليبرون جيمس كرة القدم".

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

ماذا قدم دي بوليسيتش أمام إنجلترا؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.14

لمسات الكرة: 54

التمريرات الصحيحة: 23 من 29

دقة التمرير: 79%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيح: 2 من 5

التسديدات: 4

المراوغات الناجحة: 2 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

منتخب إنجلترا منتخب أمريكا كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 كريستيان بوليسيتش
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 20 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 39 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 49 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا 55 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة 57 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط