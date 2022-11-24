مدرب البرتغال: سنتحدث عن رونالدو بعد 50 عاما.. ويجب أن نمنح غانا حقها

أبدى فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال سعادته بما قدمه كريستيانو رونالدو نجم الفريق في فوزه على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبات رونالدو ضمن 5 لاعبين فقط شاركوا في 5 نسخ متتالية لكأس العالم، كما بات أول من يسجل في 5 نسخ من المونديال.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وأحد أفضل الهدافين في التاريخ".

وأضاف "إنجازاته تجعله أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة. كريستيانو ظاهرة أسطورية مثل من سبقوه، وبعد 50 عاما سنستمر في الحديث عنه ".

وأوضح "نحن نتحدث عن بيليه ومارادونا الذين لعبوا قبل 50 عاما، ولذلك أعتقد أننا سنواصل الحديث عنه مثل هؤلاء الذين نتحدث عنهم".

أما عن المباراة قال سانتوس: "لقد كانت مباراة صعبة في الشوط الأول. دانت لنا السيطرة وكان يجب أن نكون أكثر حسما".

وتابع "بعد أول 15 دقيقة لم نتمكن من فرض إيقاعنا. كان بإمكاننا خلق 3 أو 4 أوضاع مهيئة للتسجيل".

وواصل "أعتقد أننا يجب أن نحظى بسيطرة وتناغم أكبر لأننا يمكننا تقديم ما هو أفضل".

واختتم "يجب أيضا أن نمنح الخصم حقه لأنه لعب مباراة جيدة للغاية".

كأس العالم - البرتغال.. من أجل كرامة رونالدو المهدرة

ويلعب منتخبا البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، رفقة أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وشهدت مباراة الطرفين الآخرين تعادلهما سلبيا.

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