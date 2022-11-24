تشكيل البرتغال - رونالدو أساسي أمام غانا.. وثلاثية مختلفة في الوسط

تواجد الثنائي رافائيل لياو وديوجو دالوت على مقاعد بدلاء البرتغال أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

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ويغيب ديوجو جوتا وروبن نيفيز عن صفوف البرتغال في البطولة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو - دانييلو - روبن دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز - أوتافيو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

ويلعب منتخب البرتغال مباراته الثانية أمام أوروجواي قبل أن يختتم مباريات المجموعة بلقاء كوريا الجنوبية.