تشكيل البرتغال - رونالدو أساسي أمام غانا.. وثلاثية مختلفة في الوسط

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

تواجد الثنائي رافائيل لياو وديوجو دالوت على مقاعد بدلاء البرتغال أمام غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

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ويغيب ديوجو جوتا وروبن نيفيز عن صفوف البرتغال في البطولة بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو - دانييلو - روبن دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز - أوتافيو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

ويلعب منتخب البرتغال مباراته الثانية أمام أوروجواي قبل أن يختتم مباريات المجموعة بلقاء كوريا الجنوبية.

البرتغال غانا كأس العالم قطر 2022
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