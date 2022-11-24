شكوك حول لحاق نجم ألمانيا بمواجهة إسبانيا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ليروي ساني - ألمانيا

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ليروي ساني نجم المنتخب الألماني بالمواجهة المرتقبة ضد إسبانيا.

ساني غاب عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم 2022 ضد اليابان والتي خسرها الألمان بسبب الإصابة.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن ساني أدى تدريبات فردية في الملعب صباح الخميس.

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وأوضح التقرير أن مشاركته أمام اللاروخا يوم الأحد في ثاني جولات مرحلة المجموعات ليست مؤكدة.

قبل لقاء اليابان، أفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان مقتضب: "ساني سيغيب عن مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان بسبب مشكلة في الركبة".

ولم يعلن الاتحاد الألماني عن مدة غياب جناح بايرن بالتحديد، وسط توقعات بعودته قبل لقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل.

في حالة غيابه عن لقاء إسبانيا، قد يظهر ساني لأول مرة في المباراة الثالثة للمانشافت ضد كوستاريكا يوم الخميس.

ويظهر ساني للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في كأس العالم منذ ظهوره رفقتهم عام 2015.

وخاض صاحب الـ26 عاما 47 مباراة بقميص منتخب ألمانيا سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا.

وخسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرز ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة.

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

ولأول مرة تخسر ألمانيامباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.

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