كأس العالم – فليك: خسرنا أمام اليابان بسبب الأخطاء الفردية

يرى هانز ديتر فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن سبب الخسارة أمام اليابان جاءت بسبب الأخطاء الفردية للاعبيه.

وخسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال فليك عقب المباراة: "علينا أن نتطلع إلى الأمام الآن وهذا ما سنفعله، لا يزال هناك 6 نقاط يجب اللعب من أجلها والحصول عليها".

وأضاف "توماس مولر لم يلعب منذ فترة طويلة لذلك أردنا جلب طاقة جديدة للفريق وأن يشارك بشكل أساسي".

وأكمل "هذه أخطاء فردية يجب ألا نرتكبها لكننا ارتكبناها ولهذا السبب خسرنا".

وأوضح "نيكولاس زوله لم ينتبه للاعب اليابان وكان بعيدا عنه بخطوتين أو 3 خطوات، وهذه أخطاء فردية دفعنا ثمنها اليوم".

وأتم تصريحاته "في الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص، كنا نعلم أن اليابان سريعة في التحول وهذا ما فعلوه اليوم".

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