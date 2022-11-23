نجل مارادونا: من يقارن بين ميسي وأبي لا يفهم كرة القدم.. الأرجنتين كانت خائفة من السعودية

تهكّم دييجو مارادونا جونيور على المقارنات التي تتم بين والده وليونيل ميسي قائد ونجم الأرجنتين الحالي.

وتحدّث دييجو عبر إذاعة مارتي الإيطالية: "أنا مُدمَّر بسبب هزيمة الأرجنتين، أجد صعوبة في تصديق أن كل ذلك حدث حقًا".

وأضاف: "الخسارة أمام المملكة العربية السعودية هو جنون".

وتابع: "المقارنة بين ميسي وأبي يفعلها من لا يشاهدون ولا يفهمون كرة القدم".

وأكمل: "نتحدث هنا عن كوكبين مختلفين تمامًا، لكني لا أريد انتقاد ميسي مبكرًا للغاية".

وأشار: "أحيانًا تخسر في كرة القدم أمام منافسين أقل بكثير في المستوى، لا أعتقد أن الأرجنتين كانت متكبرة في المباراة".

وأتم: "أظن أن الأرجنتين كانت خائفة. هذه هي كرة القدم، لو لم تقتل المباريات، فحتى الفرق الأضعف على الإطلاق سيعودون أمامك في النتيجة".

دييجو سيناجرا -نسبةً إلى لقب والدته- يبلغ 36 عامًا، وقد وُلد في نابولي نتيجة علاقة بين مارادونا ووالدته كريستيانا، وقد أقرت المحكمة بأبوة دييجو مارادونا في 1993، قبل أن يقابل دييجو "جونيور" والده لأول مرة في 2003.

لاحقًا في 2007 اعترف دييجو أرماندو مارادونا أخيرًا بأبوة طفله.

ولعب دييجيتو في عدة أندية إيطالية مغمورة، كما مثّل منتخب إيطاليا للكرة الشاطئية.

وخسرت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد أمام السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022.