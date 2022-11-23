نجل مارادونا: من يقارن بين ميسي وأبي لا يفهم كرة القدم.. الأرجنتين كانت خائفة من السعودية
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 11:24
كتب : FilGoal
تهكّم دييجو مارادونا جونيور على المقارنات التي تتم بين والده وليونيل ميسي قائد ونجم الأرجنتين الحالي.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وتحدّث دييجو عبر إذاعة مارتي الإيطالية: "أنا مُدمَّر بسبب هزيمة الأرجنتين، أجد صعوبة في تصديق أن كل ذلك حدث حقًا".
وأضاف: "الخسارة أمام المملكة العربية السعودية هو جنون".
وتابع: "المقارنة بين ميسي وأبي يفعلها من لا يشاهدون ولا يفهمون كرة القدم".
وأكمل: "نتحدث هنا عن كوكبين مختلفين تمامًا، لكني لا أريد انتقاد ميسي مبكرًا للغاية".
وأشار: "أحيانًا تخسر في كرة القدم أمام منافسين أقل بكثير في المستوى، لا أعتقد أن الأرجنتين كانت متكبرة في المباراة".
وأتم: "أظن أن الأرجنتين كانت خائفة. هذه هي كرة القدم، لو لم تقتل المباريات، فحتى الفرق الأضعف على الإطلاق سيعودون أمامك في النتيجة".
دييجو سيناجرا -نسبةً إلى لقب والدته- يبلغ 36 عامًا، وقد وُلد في نابولي نتيجة علاقة بين مارادونا ووالدته كريستيانا، وقد أقرت المحكمة بأبوة دييجو مارادونا في 1993، قبل أن يقابل دييجو "جونيور" والده لأول مرة في 2003.
لاحقًا في 2007 اعترف دييجو أرماندو مارادونا أخيرًا بأبوة طفله.
ولعب دييجيتو في عدة أندية إيطالية مغمورة، كما مثّل منتخب إيطاليا للكرة الشاطئية.
وخسرت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد أمام السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022.
وأقيمت المباراة على ملعب لوسيل لتكون هي الأولى على استاد المباراة النهائية.
الفوز السعودي أوقف سلسلة لا هزيمة للأرجنتين استمرت 36 مباراة متتالية.
وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.
ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.
وفشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل مع أيسلندا في نسخة 2018.
وتعرض منتخب الأرجنتين للخسارة في مباراته الافتتاحية للمرة الأولى منذ نسخة 1990 عندما خسر أمام الكاميرون.
وسجل هدفي السعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد.
وأصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.
ميسي مع مشاركته في المباراة أصبح رابع لاعب يشارك في 5 نسخ من كأس العالم بعد رافائيل ماركيز وأنتونيو كاربخال من المكسيك ولوثار ماتيوس من ألمانيا.
الهدف هو السابع لليونيل ميسي في كأس العالم مع مباراته الـ 20 في البطولة.
ومن المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا حال مشاركته أمام المكسيك في الجولة الثانية كأكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في تاريخ كأس العالم بـ 21 مباراة.
التشكيل
اختار ليونيل سكالوني كل من أنيخل دي ماريا وليونيل ميسي لقيادة هجوم الأرجنتين بينما لعب المنتخب السعودي بثنائي هجومي.
سالم الدوسري يقود هجوم السعودية ضد الأرجنتين في أولى مباريات المجموعة الثالثة ⚽️🇸🇦#في_المونديال pic.twitter.com/Xdr2AUkZtH— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
وصف المباراة
كاد ميسي أن يتقدم مبكرا للأرجنتين في الدقيقة الثانية بتسديدة أرضية ولكن محمد العويس تألق وتصدى للكرة.
وفي الدقيقة الثامنة احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين بعد جذب نيكولا تاليافيكو من قميصه من جانب سعود بعد الحميد.
وتمكن ميسي من تسجيل أول أهدافه في كأس العالم من ركلة الجزاء عندما وضعها على يمين العويس.
وسجل ميسي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ 22 من انفراد بالمرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود النجم الأرجنتيني في حالة تسلل.
وبعد خمس دقائق سجل لاوتارو مارتينيز مستغلا تمريرة من بابو جوميز ولكن مرة أخرى ألغى الحكم الهدف لوجوده في وضعية تسلل.
ومن جديد ألغى الحكم هدفا للأرجنتين عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة رائعة من ميسي.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أجرى منتخب السعودية تغيرا اضطراريا بخروج سلمان الفرج المصاب ودخول نواف العابد.
وفي الشوط الثاني كانت بداية الانتفاضة الخضراء.
وتعادل صالح الشهري للسعودية في الدقيقة الـ 48 بعد انطلاقة ومرور رائع من المدافع كريستيان روميرو وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة للحارس إيميليانو مارتينيز.
وبعد 5 دقائق فقط أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة صاروخية على يسار مارتينيز ليقلب المباراة لمصلحة الأخضر.
وأنقذ العويس مرمى فريقه من هدفا محقق في الدقيقة الـ 64 بتسديدة من داخل أمام المرمى من تاليافيكو.
وفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على باقي مجريات المباراة وحاول تسجيل هدف التعادل ولكن مدافعي الأخضر كانوا في الموعد.
وأتيح لميسي فرصة تسجيل التعادل من ركلة حرة في مكان رائع في الدقيقة الـ 80 ولكن نفذها فوق المرمى.
واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل من الضائع.
وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية في الدقيقة الـ 95 بعد تدخل قوي مع حارس مرماه محمد العويس ليستبدل ويحل محمد البريك بديلا له.
واستمر صمود الأخضر حتى صافرة الحكم الذي أمر باستمرار اللعب حتى الدقيقة الـ 114.
الفوز جلب للسعودية الثلاث نقاط الأولى لتتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت حتى إقامة مباراة بولندا والمكسيك.
وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة ضد بولندا يوم 26 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية.
وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع المكسيك على ملعب لوسيل في نفس اليوم.
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