الشمس تتلون بالأخضر

في مباراة هي الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية نجح منتخب الصقور في تلوين شمس العلم الأرجنتيني باللون الأخضر.

وحقق منتخب السعودية الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدفا واحد في افتتاحية مباريات الفريقين بكأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة على ملعب لوسيل لتكون هي الأولى على استاد المباراة النهائية.

الفوز السعودي أوقف سلسلة لا هزيمة للأرجنتين استمرت 36 مباراة متتالية.

وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

وفشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل مع أيسلندا في نسخة 2018.

وتعرض منتخب الأرجنتين للخسارة في مباراته الافتتاحية للمرة الأولى منذ نسخة 1990 عندما خسر أمام الكاميرون.

وسجل هدفي السعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد.

وأصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

ميسي مع مشاركته في المباراة أصبح رابع لاعب يشارك في 5 نسخ من كأس العالم بعد رافائيل ماركيز وأنتونيو كاربخال من المكسيك ولوثار ماتيوس من ألمانيا.

الهدف هو السابع لليونيل ميسي في كأس العالم مع مباراته الـ 20 في البطولة.

ومن المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا حال مشاركته أمام المكسيك في الجولة الثانية كأكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في تاريخ كأس العالم بـ 21 مباراة.

التشكيل

اختار ليونيل سكالوني كل من أنيخل دي ماريا وليونيل ميسي لقيادة هجوم الأرجنتين بينما لعب المنتخب السعودي بثنائي هجومي.

سالم الدوسري يقود هجوم السعودية ضد الأرجنتين في أولى مباريات المجموعة الثالثة ⚽️🇸🇦#في_المونديال pic.twitter.com/Xdr2AUkZtH — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

وصف المباراة

كاد ميسي أن يتقدم مبكرا للأرجنتين في الدقيقة الثانية بتسديدة أرضية ولكن محمد العويس تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الثامنة احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين بعد جذب نيكولا تاليافيكو من قميصه من جانب سعود بعد الحميد.

وتمكن ميسي من تسجيل أول أهدافه في كأس العالم من ركلة الجزاء عندما وضعها على يمين العويس.

وسجل ميسي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ 22 من انفراد بالمرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود النجم الأرجنتيني في حالة تسلل.

وبعد خمس دقائق سجل لاوتارو مارتينيز مستغلا تمريرة من بابو جوميز ولكن مرة أخرى ألغى الحكم الهدف لوجوده في وضعية تسلل.

ومن جديد ألغى الحكم هدفا للأرجنتين عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة رائعة من ميسي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أجرى منتخب السعودية تغيرا اضطراريا بخروج سلمان الفرج المصاب ودخول نواف العابد.

وفي الشوط الثاني كانت بداية الانتفاضة الخضراء.

وتعادل صالح الشهري للسعودية في الدقيقة الـ 48 بعد انطلاقة ومرور رائع من المدافع كريستيان روميرو وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة للحارس إيميليانو مارتينيز.

وبعد 5 دقائق فقط أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة صاروخية على يسار مارتينيز ليقلب المباراة لمصلحة الأخضر.

وأنقذ العويس مرمى فريقه من هدفا محقق في الدقيقة الـ 64 بتسديدة من داخل أمام المرمى من تاليافيكو.

وفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على باقي مجريات المباراة وحاول تسجيل هدف التعادل ولكن مدافعي الأخضر كانوا في الموعد.

وأتيح لميسي فرصة تسجيل التعادل من ركلة حرة في مكان رائع في الدقيقة الـ 80 ولكن نفذها فوق المرمى.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية في الدقيقة الـ 95 بعد تدخل قوي مع حارس مرماه محمد العويس ليستبدل ويحل محمد البريك بديلا له.

واستمر صمود الأخضر حتى صافرة الحكم الذي أمر باستمرار اللعب حتى الدقيقة الـ 114.

الفوز جلب للسعودية الثلاث نقاط الأولى لتتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت حتى إقامة مباراة بولندا والمكسيك.

وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة ضد بولندا يوم 26 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع المكسيك على ملعب لوسيل في نفس اليوم.