الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

المكسيك - بولندا - أوتشوا يتصدى لركلة جزاء من ليفاندوفسكي

أصبح جييريمو أوتشوا أول حارس مكسيكي يتصدى لركلة جزاء في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.

ويفرض التعادل السلبي نتيجة مباراة المكسيك وبولندا لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 حتى الآن.

وأبعد أوتشوا ركلة جزاء انبرى لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 58.

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وأصبح أوتشوا أول حارس يتصدى لركلة جزاء لمنتخب بلاده منذ 1966 (دون احتساب الركلات الترجيحية).

واستقبل منتخب المكسيك من قبل 3 أهداف من ركلات جزاء منها 2 سكنت شباك أوتشوا.

وأصبح منتخب بولندا هي أول فريق يُهدر 3 ركلات جزاء متتالية في كأس العالم (بدون احتساب ركلات الترجيح).

يمكنك أن تتعرف أكثر على ميمو أوتشوا من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ابن الـ37 عاما يدخل كأس العالم للمرة الخامسة عموما، والثالثة بشكل أساسي من أجل ترك بصمة أخيرة في البطولة التي اعتاد إبهار الجميع فيها.

جييريمو أوتشوا المكسيك كأس العالم
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