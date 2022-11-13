كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس

بدأت شهرة منتخب المكسيك في الزيادة في التسعينيات وظهر ذلك خلال بطولات كأس العالم، لكن هذا الأمر كان له آثار الضغينة في المسؤولين عن كرة القدم الأمريكية.

جييرمو أوتشوا النادي : ستاندار لييج المكسيك

كيف لمنتخب آخر في قارتنا أن يكون أفضل منا ويحقق شهرة أكثر منا ونحن الدولة الأقوى في العالم.. هذا ما كان يقوله الأمريكان عن منتخب المكسيك.

وبدأت خطة الأمريكان في محاولة تعطيل مسيرة منتخب المكسيك من ناحية، ومن ناحية أخرى تطوير منتخب أمريكا من أجل الظهور بشكل أفضل وخطف الأضواء من المكسيك وإثبات أن أولاد العم سام هم الأفضل في القارة.

وما سيأتي أطلق عليه أسطورة رعب منتخب المكسيك.

قرر منتخب أمريكا نقل مبارياته مع المكسيك إلى ولاية أوهايو، بالتحديد في مدينة كولومبوس.

تم بناء ملعب جديد وهو "كولومبوس كرو" من أجل استضافة مباريات المنتخبين، وذلك في عام 1999.

قلعة شيطانية صغيرة لا تتسع سوى لأكثر من 25 ألف مشجع، هذا ما تم به وصف الملعب.

الولاية التي تشتهر بالطقس ذو البرد الشديد في الشتاء أصبحت هي المكان الذي سيلعب فيه منتخب أمريكا ضد المكسيك في أي مباراة بينهما سواء رسمية أو ودية.

ورغم أن الولايات المتحدة بها الكثير من الملاعب التي تتسع لأكثر من 100 ألف مشجع إلا أن المنتخب قرر اللعب في كولومبوس ضد المكسيك.

والبداية كانت بين أمريكا والمكسيك في ملعب كولومبوس في تصفيات كأس العالم 2002، وأقيمت المباراة في فبراير 2001.

الطقس وقتها كان في غاية البرودة لدرجة أن لاعبي المكسيك ارتدوا قفازات لتدفئة اليد.

ولعب المنتخبين وفازت أمريكا على المكسيك بهدفين دون رد.

وكانت هذه مباراة واحدة من أصل 4 مواجهات بينهما بملعب كولومبوس كرو، وجميعها انتهت بفوز الولايات المتحدة 2-صفر.

بعد عدة شهور وفي النصف الآخر من كوكب الأرض لعب منتخب المكسيك ضد أمريكا في كأس العالم 2002 في اليابان.

وفازت أمريكا 2-صفر مجددا.

وأطلقت الجماهير الأمريكية وقتها الدعابات الساخرة من المكسيك بأن الأسطورة رافاييل ماركيز ظل مرتديا قفازات اليد خلال المباراة نظرا لشعوره بالبرد الشديد منذ أن كان يلعب في ملعب كولومبوس كرو.

وترسخت بالفعل أسطورة رعب المكسيك من ملعب كولومبوس أمام أمريكا.

إلا أن ملوك التاكو نجحوا في العودة من جديد والظهور بمستوى جيد في كأس العالم 2006 في ألمانيا وعبور دور المجموعات، بينما احتل منتخب أمريكا المركز الأخير في مجموعته.

وما حدث تكرر 3 مرات متتالية في بطولات كأس العالم عندما تخطى منتخب المكسيك دور المجموعات.

لكن منتخب المكسيك لم يفلح في الوصول لدور الثمانية ولا مرة منذ مونديال 1986، أي منذ 36 عاما.

وهذا ما سيبحث عنه ملوك التاكو عندما يذهبون للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ومن البرد الشديد إلى درجات الحرارة المرتفعة بشدة التي ستواجه المكسيك عندما يلعبون كأس العالم في قطر.

درجات حرارة مرتفعة للغاية جعلت بطولة كأس العالم يتغير موعدها لتقام في الشتاء بدلا من الصيف.

مع وجود أساليب حديثة لتعديل درجات حرارة الملاعب ليكون المناخ هناك هو المثالي للعب كرة القدم.

وهناك سيبحث منتخب المكسيك عن إنهاء أسطورة كولومبوس والبرد الذي يطارد اللاعبين من أجل تحقيق ما لم يفلح فيه ملوك التاكو منذ 36 عاما وهو التأهل لدور الثمانية في المونديال.

ملوك التاكو

التاكو هي أشهر أكلة في المكسيك، والأكلة الشعبية الأولى والتي يتناولها الناس هناك منذ سنوات طويلة.

ومن المكسيك خرج التاكو إلى باقي أنحاء العالم وانتشر في جميع البلدان، وأصبح يطلق على الشعب المكسيكي ملوك التاكو.

في مونديال 2018 في روسيا قال أندرس سفينسون نجم منتخب السويد السابق أنه لن يأكل التاكو مجددا وهي الأكلة المفضلة بالنسبة له إذا فاز منتخب المكسيك على بلاده.

وقتها كان يحتاج منتخب السويد للفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ16، والمكسيك كان في الصدارة متفوقا أيضا على كوريا الجنوبية وألمانيا.

لكن سفينسون صاحب العدد الأكبر من المباريات بقميص منتخب السويد لم يتوقف عن تناول أكلته المفضلة لأن منتخب السويد هزم المكسيك وتأهلا معا إلى دور الـ16 في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال بخروج ألمانيا حامل اللقب.

المكسيك في كأس العالم

شارك منتخب المكسيك من قبل 15 مرة في كأس العالم ويستعد للظهور للمرة رقم 16 في تاريخه.

وهو خامس أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العالم.

بدأت مشاركات المكسيك في كأس العالم في أول نسخة للمونديال عام 1930، ويظل الإنجاز الأكبر لملوك التاكو في المونديال في نسخة 1970 و1986 عندما وصلوا لربع النهائي.

وخلال أول 5 مشاركات لمنتخب المكسيك في كأس العالم لم يحقق أي فوز ولم يسجل سوى هدفا واحدا في عام 1962 وخسر كل مبارياته.

ولكن في 1970 بدأت كرة القدم تأخذ منحى مختلف تماما في المكسيك، وذلك عندما استضافت كأس العالم.

وقتها أصبح الأطفال في الشوارع يلعبون كرة القدم واشتهرت كرة القدم في المكسيك كلعبة شعبية أولى، وعلى عكس البطولات السابقة أظهر منتخب المكسيك في كأس العالم تنافسية كبيرة وكان أحد الخصوم القوية في المونديال.

ونجح منتخب المكسيك في التأهل لربع النهائي قبل أن يخسر أمام إيطاليا برباعية.

وبعد كأس العالم 1970 ازدادت شعبية كرة القدم كثيرا في المكسيك وتطورت اللعبة هناك، إلى أن استضافت المونديال مرة أخرى في 1986 بعد انسحاب كولومبيا عن التنظيم، وكانت أحد أفضل بطولات كأس العالم.

ومرة أخرى نجح منتخب المكسيك في التأهل لربع النهائي وخرج على يد ألمانيا الغربية.

بعد مونديال 1986 دخل منتخب المكسيك حقبة جديدة ازدات فيها شعبيته وشهرته حول العالم.

وكان الجميع يتوقع أن يحتل منتخب المكسيك أحد المراكز المتقدمة بمونديال 90 في إيطاليا، ولم لا ولديهم هوجو سانشيز نجم ريال مدريد.

لكن ما حدث عطل مسيرة منتخب المكسيك بعدما تم استبعاده من المشاركة في المونديال على خلفية التلاعب في أعمار 4 لاعبين من منتخب الشباب المشارك في بطولة كأس كونكاكاف تحت 20 سنة.

وبسبب ذلك تم استبعاد المكسيك من المشاركة في أولمبياد 1988 وكأس العالم 1990.

لأول مرة بدون ماركيز منذ 20 عاما

يدخل منتخب المكسيك كأس العالم بدون لاعبه التاريخي رافاييل ماركيز.

مدافع برشلونة السابق حقق رقما تاريخيا بعدما خاض 5 بطولات كأس عالم سابقة مع المكسيك بداية من 2002، وحتى مونديال روسيا السابق في 2018.

لكن لاعب آخر من منتخب المكسيك سيعادل رقم ماركيز وهو الحارس المخضرم أوتشوا.

جييرمو أوتشوا البالغ من العمر 37 عاما سيظهر للمرة الخامسة مع المكسيك في المونديال، ولكن فعليا سيكون الحارس الأساسي للمرة الثالثة.

بعدما كان ضمن البدلاء في نسختي 2006 في ألمانيا، و2010 في جنوب إفريقيا.

كذلك سيعادل أوتشوا رقم الحارس الأسطوري لمنتخب المكسيك أنطونيو كارفاخال الذي شارك في 5 بطولات كأس العالم.

منتخب المكسيك الحالي

موجة غضب عارمة تعرض لها منتخب المكسيك بسبب مستواه المتذبذب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ورغم ذلك يثق جيراردو تاتا مارتينو المدير الفني في قدرة فريقه على تحقيق المفاجأة.

ومثلما حدث مع المكسيك من أمريكا في مطلع الألفية الثالثة، تكرر مجددا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر من كندا.

ليتكرر سيناريو كابوس ملعب كولومبوس من جديد.

لم تنتصر كندا على المكسيك منذ 1976 واحتاجت إلى ليلة ثلجية من أجل تحقيق نصرها الأول.

قرر منتخب كندا خوض المباراة في إدمونتون بدرجة حرارة وصلت لـ -8 وسجل لارين ثنائية قادت بلاده للفوز بنتيجة 2-1.

وتأهل منتخب المكسيك لكأس العالم بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات خلف كندا، إلا أن كثرة تغير مستوى ونتائج المنتخب جعل وسائل الإعلام في المكسيك تهاجم المدرب الأرجنتيني بشدة.

وسيضع منتخب المكسيك الهدف الذي حدده في كل البطولات السبعة السابقة لكأس العالم على التوالي أمام عينه من أجل محاولة تحقيقه في البطولة الثامنة، وهو التأهل لربع النهائي.

تحت النظر

وضع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم 5 لاعبين من منتخب المكسيك تحت النظر لمتابعتهم خلال كأس العالم قطر 2022.

بالتأكيد كان على رأس القائمة الحارس أوتشوا صاحب التصديات الرائعة ورد الفعل السريع دائما.

ومن بعده أندريس خوادرادو لاعب الوسط وقائد منتخب المكسيك وصاحب الخبرة الكبيرة الذي يبلغ من العمر 35 عاما.

ومثلما يظهر أوتشوا في كأس العالم للمرة الخامسة، كذلك يشارك خوادرادو للمرة الخامسة في المونديال من أجل معادلة رقمي رفاييل ماركيز والحارس أنطونيو كارفاخال.

بالإضافة إلى راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي، ورغم أنه يعاني من إصابة إلا أن من المتوقع انضمامه لقائمة المنتخب في كأس العالم والتي لم تعلن حتى الآن.

إيرفينج لوزانو أيضا مهاجم نابولي ضمن الأسماء المنتظر مشاهدتها مع منتخب المكسيك في كأس العالم.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما يعتبر من اللاعبين الأساسيين في هجوم المكسيك لما يملكه من مهارة وقدرة على المراوغة.

ولما يقدمه أيضا من مستوى مميز مع نابولي منذ انطلاق الموسم الماضي.

لوزانو كان قريبا من إعلان الاعتزال الدولي بعدما تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مشاركته في بطولة الكأس الذهبية مع المكسيك.

لكنه عاد للعب كرة القدم وتألق مع فريقه نابولي ومنتخب بلاده.

وأخيرا إيدسون ألفاريز لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي والذي يبلغ من العمر 25 عاما والذي من المنتظر أن ينتقل إلى أحد الفرق الكبرى في أوروبا عقب كأس العالم.

وبشأن المستبعدين فلا ينضم كارلوس فيلا أحد المهاجمين المشهورين في كرة القدم المكسيكية إلى المنتخب منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعله يعلن الاعتزال الدولي قبل عدة شهور.

وأيضا لا ينضم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم لوس أنجلوس جلاكسي منذ فترة طويلة.

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الرابعة بكأس العالم بجانب كل من الأرجنتين والسعودية وبولندا.