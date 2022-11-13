كأس العالم - جييرمو أوتشوا.. حارس بستة أصابع

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 19:21

كتب : محمود ضياء

أوتشوا حارس المكسيك - كأس العالم - رسومات: أحمد نبيل

هل جربت أن تكتب "Ochoa six fingers" على محرك البحث لترى النتائج؟

غريب هذا الأمر أليس كذلك؟

سأزيدك من الشعر بيتا، يمكنك أن تتصفح هاشتاج "#BRAvsMEX" الخاص بمباراة البرازيل والمكسيك في كأس العالم 2014 لترى العديد من التغريدات التي تتحدث عن امتلاك أوتشوا لستة أصابع.

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مباراة تألق فيها أوتشوا بوضوح ليمنع كل هجمات البرازيل ويؤمن لمنتخب بلاده نقطة ساعدته ليصعد إلى الأدوار الإقصائية فيما بعد بالفوز على كرواتيا.

ومن هنا بدأ عشاق كرة القدم يعرفون من هو أوتشوا، واقترنت معرفتهم به دائما بكأس العالم، البطولة التي اعتاد إظهار أفضل ما لديه فيها.

بدأ أوتشوا مسيرته في شباب كلوب أميركا ليتم تصعيده للفريق الأول في 2005 ويبدأ سريعا مسيرته مع الألقاب بالفوز بلقب الكلاوسورا ثم دوري أبطال الكونكاكاف في الموسم التالي.

Goalkeeper Guillermo Ochoa is the hero of Mexico's 0-0 draw with Brazil | For The Win

أظهر أوتشوا قدراته للجميع وحصد لقب الحارس الأفضل في الدوري المكسيكي ليتم استدعاؤه لقائمة المكسيك في كأس العالم 2006 ولكنه لم يتمكن من المشاركة مع وجود أوزفالدو سانشيز وخوسيه كورونا.

بعد نهاية المونديال وتولي هوجو سانشيز مسؤولية تدريب منتخب المكسيك، أصبح أوتشوا الحارس الثاني في المنتخب بعد أوزفالدو سانشيز وحاول الحارس الشاب استغلال كل فرصة ممكنة مع فوزه بجائزة أفضل حارس في الدوري المكسيكي مرتين على التوالي وتواجد في قائمة فرانس فوتبول للكرة الذهبية عام 2007 ضمن ثلاثة لاعبين فقط من خارج أوروبا.

ليشارك بعدها بشكل أساسي في الكأس الذهبية عام 2009.، ويستقبل هدفين فقط في ست مباريات بجانب المحافظة على نظافة شباكه في أربع مباريات ليتوج منتخب المكسيك باللقب في النهاية.

واصل أوتشوا حلمه ليشارك في سبع مباريات من أصل عشر في تصفيات كأس العالم 2010، حافظ على نظافة شباكه في ثلاث منها ليتأهل منتخب المكسيك إلى المونديال.

ولأن الحياة ليست دائما عادلة، قرر خافيير أجيري مدرب المكسيك وقتها وضع أوتشوا على مقاعد البدلاء لصالح أوزفالدو سانشيز.

ودعت وقتها المكسيك البطولة من ثمن النهائي، ولاقى قرار استبعاد أوتشوا مع خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" انتقادات واسعة من الصحافة والمشجعين.

حسنا، لم تسقط قصة "الأصابع الستة" سهوا. صحيح أن هذا الأمر بدأ يظهر للعلن بعد مواجهة البرازيل 2014 ولكن الشائعات أعادته إلى 2010 وتحديدا بعد كأس العالم.

مباراة قال أوتشوا بعدها: "إنها المباراة الأفضل في حياتي، أنا سعيد لأن يدي لم تخطأ مطلقا. علينا أن نستمر".

انتشرت صورة لأوتشوا وهو يلوح بيده وبها ستة أصابع ليتحدث البعض في المكسيك عن رفض نادي فولام في إنجلترا التعاقد معه في 2010 بسبب ذلك مع استخدامه لقفاز خاص.

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الحقيقة وقتها أن ناديه المكسيسكي كلوب أميركا منحه الإذن لقضاء العطلة في إنجلترا والتفاوض مع فولام وسط اهتمامات أيضا من مانشستر يونايتد وأرسنال حسب ديلي ميل وقتها.

أوشتوا نال إعجاب مارك هيوز وقتها والذي كان يراها بديلا طويل الأمد لحارسه مارك شوارزر ولكن تصريح العمل وقف حائلا أمام إتمام الصفقة حسب تأكيدات الصحافة الإنجليزي ليصدر ناديه بيانا بأن اللاعب سيعود مجددا إلى المكسيك.

انتقل أوتشوا بعدها إلى أجاكسيو الفرنسي في 2011 وظهر بشكل مميز مع ناديه الفرنسي وحصل على لقب لاعب الموسم في الفريق مرتين بتصويت الجماهير.

أوتشوا الذي اقتدى في طفولته ببيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد الأسطوري، توهج بشدة في كأس العالم 2014 والبداية بالطبع كانت أمام البرازيل ثم كرواتيا بعد ذلك قبل أن تودع المكسيك البطولة أمام هولندا بهدف في الثواني الأأخيرة من كلاس يان هونتيلار.

بعد أخبار ربطته بأتليكو مدريد وأرسنال وليفربول، انتقل أوتشوا بعد كأس العالم إلى لا ليجا وتحديدا من بوابة مالاجا في صفقة انتقال حر ولكنه لم يتوهج بنفس الشكل مع قلة مشاركاته.

The 10 goalkeepers with the most saves at the World Cup

انتقل بعدها معارا إلى غرناطة ليستقبل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإسباني خلال موسم واحد برصيد 82 هدف ويهبط فريقه للدرجة الثانية ولكنه رغم ذلك حقق أكبر عدد من التصديات في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 162 تصدي وحصد جائزة لاعب الموسم في الفريق بتصويت الجماهير.

ولكنه رغم ذلك حصد الكأس الذهبية مع المكسيك بثلاث شباك نظيفة في ست مباريات قبل أن يغيب عن منافسات 2017.

ليتحول بعدها نحو ستاندرد ليج البلجيكي ليفوز معه بكأس بلجيكا في 2018.

لقب ساعده على التوهج مجددا في كأس العالم 2018 خصوصا أمام ألمانيا وحتى أمام البرازيل في ثمن النهائي ولكن كعادة المكسيك ودعت البطولة من هذا الدور للنسخة السابعة على التوالي.

تألق استمر في الكأس الذهبية ليفوز أوتشوا مع المكسيك بلقب 2019 للمرة الرابعة في مسيرته.

عاد بعدها أوتشوا إلى ناديه الأصلي كلوب أميركا ليضرب رقما قياسيا ويقترب من تحطيم الآخر.

It is criminal not to label this man as one of Football's Greatest Goalkeeping Icons.

حفاظ أوتشوا على نظافة شباكه أمام كويريتارو في 24 أغسطس 2022 جعله أكثر حراس كلوب أميركا عبر التاريخ حفاظا على نظافة الشباك برصيد 111 مباراة متخطيا أدريان شافيز.

عداد أوتشوا في المباريات مع كلوب أميركا وصل إلى 424 مباراة منذ بداية مسيرته، على بعد 12 مباراة فقط ليكون أكثر لاعب يمثل النادي طوال تاريخه.

ابن الـ37 عاما سيدخل كأس العالم للمرة الخامسة عموما، والثالثة بشكل أساسي من أجل ترك بصمة أخيرة في البطولة التي اعتاد إبهار الجميع فيها.

تحد لن يكون بالسهل أمام رفقاء ليونيل ميسي الذين يرشحهم الكثير لحصد لقب البطولة وليفاندوفسكي هداف برشلونة ومنتخب السعودية الطامح لتحقيق المفاجأة. فهل يترك أوتشوا بصمته الأخير في كأس العالم؟

كأس العالم أوتشوا المكسيك
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