تشكيل السعودية - الشهري والدوسري يقودان الهجوم أمام الأرجنتين
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 10:42
كتب : FilGoal
يقود الثنائي صالح الشهري وفراس البريكان منتخب السعودية لمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.
وتواجد حسان التمبكتي مفاجأة في خط دفاع تشكيل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على حساب عبد الإله الملكي.
وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بجوار كل من بولندا والمكسيك والأرجنتين.
تعرف على قائمة السعودية في كأس العالم
وتخوض السعودية منافسات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد العويس
الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني.
الوسط: محمد كنو - عبد الله المالكي - سلمان الفرج.
الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.
أبرز إنجاز حققه منتخب السعودية كان الصعودة لدور الـ16 في كأس العالم 1994.
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - الأرجنتين ضد السعودية منتخب ألمانيا يعلن غياب نجمه أمام اليابان تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا يقودان الهجوم أمام السعودية مواعيد مباريات اليوم 22 نوفمبر 2022 - مواجهتان عربيتان في كأس العالم على القنوات المفتوحة تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ سواء فاز بـ كأس العالم أو لا مدرب ويلز: أظهرنا شخصية كبيرة أمام أمريكا.. واحتفال "الجدار الأحمر" كان رائعا كأس العالم - جاريث بيل: سعيد بهدفي في أمريكا لكني كنت أود الفوز 57 دقيقة حتى الآن.. كولينا يفسر الأرقام المهولة للوقت المحتسب بدلا من الضائع