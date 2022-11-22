تشكيل السعودية - الشهري والدوسري يقودان الهجوم أمام الأرجنتين

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

يقود الثنائي صالح الشهري وفراس البريكان منتخب السعودية لمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وتواجد حسان التمبكتي مفاجأة في خط دفاع تشكيل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على حساب عبد الإله الملكي.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بجوار كل من بولندا والمكسيك والأرجنتين.

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تعرف على قائمة السعودية في كأس العالم

وتخوض السعودية منافسات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو - عبد الله المالكي - سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.

أبرز إنجاز حققه منتخب السعودية كان الصعودة لدور الـ16 في كأس العالم 1994.

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