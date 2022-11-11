قائمة السعودية - الفرج والدوسري وفهد المولد على رأس اختيارات رينار في كأس العالم

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 20:31

كتب : محمود حمدي

منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عن قائمة فريقه النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وجاء قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سلمان الفرج على رأس القائمة رغم تعرضه للإصابة في مفصل الكتف منذ أيام.

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وضمت القائمة محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بصفوف ناديه الذي يعتمد على عبد الله المعيوف كحارس أساسي.

وضمت أيضا محمد كنو لاعب وسط الهلال رغم إيقافه، بسبب قضية الهلال والنصر.

ويعول رينار على مزيج من الخبرة المتمثلة في سالم الدوسري نجم الهلال وفهد المولد لاعب الشباب والمواهب الصاعدة على غرار سعود عبد الحميد مدافع الهلال وفراس البريكان هداف الفتح.

واستبعد الفرنسي كل من نواف العباد وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان وأمين بخاري وزكريا هوساوي وأيمن يحيى.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى

محمد العويس (الهلال)

نواف العقيدي (النصر)

محمد الربيعي (أهلي جدة)

الدفاع

علي البليهي (الهلال)

عبد الإله العمري (النصر)

حسان تمبكتي (الشباب)

عبد الله مادو (النصر)

محمد البريك (الهلال)

سلطان الغنام (النصر)

ياسر الشهراني (الهلال)

سعود عبد الحميد (الهلال)

الوسط

علي الحسن (النصر)

سلمان الفرج (الهلال)

سالم الدوسري (الهلال)

محمد كنو (الهلال)

سامي النجعي (النصر)

هتان باهبري (الشباب)

عبد الرحمن العبود (الاتحاد )

ناصر الدوسري (الهلال)

رياض شراحيلي (أبها)

عبد الإله المالكي (الهلال)

عبد الله عطيف (الهلال)

الهجوم

صالح الشهري (الهلال)

فراس البريكان (الفتح)

هيثم عسيري (أهلي جدة)

فهد المولد (الشباب)

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