أرسنال يعلن جاسبار أول مدير رياضي في تاريخ النادي

أعلن أرسنال الإنجليزي تعيين إيدو جاسبار لاعب الفريق السابق أول مدير رياضي في تاريخ النادي.

ويتولي جاسبار المسؤولية الشاملة عن جميع أنشطة الأكاديمية في النادي بالإضافة إلى مسؤولياته الحالية لفريقي الرجال والسيدات.

وعلقت الرئيسة التنفيذية للنادي فيناي فينكاتشام عبر الموقع الرسمي: "يسعدنا أن إيدو وافق على التزامه الجديد في المستبق بعد مساهماته الإيجابية والحاسمة خلال الفترة السابقة".

We are delighted to announce that Edu Gaspar has been appointed as our first-ever Sporting Director. — Arsenal (@Arsenal) November 18, 2022

فيما قال جاسبار عن مهام عمله الجديد: "يسعدني أن أحظى بهذا الدور الجديد الذي أراه تطورًا وتوحيدًا للطريقة التي نتبعها. نحن نحقق تقدمًا جيدًا في جميع بالنسبة للأكاديمية وفرق الرجال والنساء. نريد النمو والمضي قدما معا".

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

جاسبار (44 عاما) كان من ضمن الفريق الذهبي "لايقهر" الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 2003-2004.

ولعب جاسبار لأرسنال في الفترة ما بين 2001 حتى 2005 وحصل على لقبين للدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البرازيلي السابق شارك في 127 بقميص أرسنال سجل خلالها 15 هدفا.