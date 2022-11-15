منتخب فرنسا: نحترم ثقافة قطر ولكن

تعهد لاعبو منتخب فرنسا بتقديم الدعم المادي للمنظمات غير الحكومية الداعمة لحقوق الإنسان قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وتحوم موجة من الاتهامات والانتقادات حول قطر متعلقة بحرية الرأي وأبرزهم حقوق المثليين التي ترفضها الدولة.

ونشر لاعبو فرنسا بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء خلال الصفحة المخصصة لصندوق "Génération 2018" الذي أنشأه الفريق الفائز بكأس العالم منذ أربع سنوات.

وجاء البيان موقعا بأسماء الفائزين بكأس العالم 2018 بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيذهبون إلى قطر للمشاركة في بطولة هذا العام.

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"في ظل الأجواء المضطربة بخصوص هذا المونديال، نود أن نكرر عبر هذه الرسالة بأننا نلتزم باحترام حقوق الإنسان ورفضنا لأي نوع من التمييز.

"منذ عدة أسابيع سمعنا التحذيرات من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، ونحن على دراية بها. يجب ألا يكون شغفنا متعارض مع حظوظ بعض البشر".

ولم تمر 24 ساعة منذ أن أبدى هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا رأيه بخصوص ارتداء شارة قوس قزح لدعم المثلية الجنسية في مباريات كأس العالم.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي: "عندما نرحب بالأجانب في دولتنا نريد منهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، سأفعل الشيء ذاته عندما أذهب إلى قطر. سواء كنت تتفق مع أفكارهم أم لا فلابد من إظهار الاحترام لثقافتهم".

طالع قائمة منتخب فرنسا

طالع جدول منتخب فرنسا في كأس العالم

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك وأستراليا وتونس.

وتنطلق منافسات كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويفتتح الديوك مشوارهم في البطولة في 22 نوفمبر أمام منتخب أستراليا في الساعة التاسعة مساء.