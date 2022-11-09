كأس العالم - مواعيد مباريات دور المجموعات.. القنوات الناقلة والملاعب

تتجه الأنظار نحو الوطن العربي للمرة الأولى فيما يتعلق بالمونديال، وذلك عندما تستضيف قطر منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كأس العالم سيقام للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت.

يتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مباريات دور المجموعات بالكامل والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية

جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022

الجولة الأولى

قطر ضد الإكوادور - 20 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الأولى

إنجلترا ضد إيران - 21 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الثانية

السنغال ضد هولندا - 21 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولى

أمريكا ضد ويلز - 21 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية

السعودية ضد الأرجنتين - 22 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة

تونس ضد الدنمارك - 22 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الرابعة

المكسيك ضد بولندا - 22 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثالثة

فرنسا ضد أستراليا - 22 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة

المغرب ضد كرواتيا - 23 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة السادسة

ألمانيا ضد اليابان - 23 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الخامسة

إسبانيا ضد كوستاريكا - 23 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الخامسة

بلجيكا ضد كندا - 23 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة السادسة

سويسرا ضد الكاميرون - 24 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعة

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية - 24 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة

البرتغال ضد غانا - 24 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثامنة

البرازيل ضد صربيا - 24 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة السابعة

الجولة الثانية

إيران ضد ويلز - 25 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية

قطر ضد السنغال - 25 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولى

هولندا ضد الإكوادور - 25 نوفمبر - 16:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولى

أمريكا ضد إنجلترا - 25 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الثانية

تونس ضد أستراليا - 26 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة

السعودية ضد بولندا - 26 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثالثة

فرنسا ضد الدنمارك - 26 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الرابعة

الأرجنتين ضد المكسيك - 26 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة

اليابان ضد كوستاريكا - 27 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الخامسة

المغرب ضد بلجيكا - 27 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة

كرواتيا ضد كندا - 27 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة السادسة

إسبانيا ضد ألمانيا - 27 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسة

الكاميرون ضد صربيا - 28 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعة

غانا ضد كوريا الجنوبية - 28 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة

البرازيل ضد سويسرا - 28 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة السابعة

البرتغال ضد أروجواي - 28 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنة

الجولة الثالة

قطر ضد هولندا - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الأولى

الإكوادور ضد السنغال - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولى

إيران ضد الولايات المتحدة - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الثانية

إنجلترا ضد ويلز - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية

الدنمارك ضد أستراليا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة

تونس ضد فرنسا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الرابعة

السعودية ضد المكسيك - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة

بولندا ضد الأرجنتين - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثالثة

كندا ضد المغرب - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة

كرواتيا ضد بلجيكا - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة السادسة

اليابان ضد إسبانيا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الخامسة

ألمانيا ضد كوستاريكا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية ضد البرتغال - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة

غانا ضد أوروجواي - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الثامنة

صربيا ضد سويسرا - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثامنة

الكاميرون ضد البرازيل - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنة

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية

الدور ثمن النهائي من 3 إلى 6 ديسمبر

الدور ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبر

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر