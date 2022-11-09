قائمة فرنسا النهائية - بنزيمة يقود الديوك في كأس العالم.. ومقعد متبقي

يقود كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قائمة منتخب فرنسا حامل لقب مونديال 2018 في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة تضم 25 لاعبا ويتبقى مقعد واحد من القائمة المقرر لها 26 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد العدد الأكبر من الدوري الإسباني برصيد ستة لاعبين بينما ضمت ستة لاعبين محليين من الدوري الفرنسي.

ويغيب الثلاثي بول بوجبا لاعب يوفنتوس ونجولو كانتي لاعب تشيلسي وفيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد عن قائمة منتخب كأس العالم 2022.

كما غاب لوكاس ديني لاعب أستون فيلا عن قائمة الديوك في كأس العالم.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – ألفونسو أريولا (فولام الإنجليزي) - مانداندا (مارسيليا الفرنسي)

الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – جوردان فيرتو (مارسيليا الفرنسي) - إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني).

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويأتي جدول فرنسا في كأس العالم كالآتي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: فرنسا × أستراليا (الساعة 9 مساء)

السبت 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 30 نوفمبر: فرنسا × تونس (الساعة 5 مساء)