لمدة 28 يوما.. هالاند يتلقى عرضا من فريق إنجليزي بالدرجة السابعة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

تلقى إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي عرضا مثيرا للاهتمام من جانب فريق أشتون يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقدم أشتون الذي ينشط في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي عرضا رسميا خلال موقعه الرسمي لضم هالاند لـ 28 يوما فقط: مدة فعاليات كأس العالم.

الفريق الإنجليزي أراد استغلال عدم تأهل هالاند رفقة النرويج إلى كأس العالم بالإضافة إلى توقف الدوري الإنجليزي.

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وجاء البيان من أشتون يونايتد كالآتي:

"لقد تواصلنا مع جيراننا في الاتحاد من أجل الحفاظ على لياقة هالاند وعدم مشاركته في قطر".

"نريد الحفاظ على لياقة هالاند في ظل أن مانشستر سيتي لا يلعب، فهذا منطقي أكثر من لعبه للجولف لمدة ستة أسابيع. نعتقد أنه سيكون مناسبًا لنا بشكل كبير وسيضيف لفريقنا".

هالاند يعتلي صدارة هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا منذ وصوله إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.

ويتوقف الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم في قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ولم ينجح المهاجم صاحب الـ22 عاما في الوصول إلى كأس العالم رفقة النرويج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل التوقف برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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