انفرط العقد.. سقوط أكبر المدافعين عن كريستيانو رونالدو

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وشيريف

يبدو أن حلفاء كريستيانو رونالدو بدأوا بالتساقط واحد تلو الآخر كأوراق الشجر في فصل الخريف.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد أكبر الداعمين لتأمين عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد من جديد قرر أن يتخذ موقفا على خلفية أزمته الأخيرة.

رونالدو خرج أمس الأحد وشن حربا على مانشستر يونايتد بتصريحات عن شعوره "بالخيانة" داخل النادي و"عدم احترامه" لـ إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

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وحضر ريو فيرديناند رفقة جيمي كارجر في بودكاست "فايب ويز فايف"، قائلا: "في هذه اللحظة، لا تستطيع الدفاع عن كريستيانو رونالدو بسبب ما قاله لكنني أعلم حقيقة واحدة أن ما حدث سببه أنه يريد مغادرة النادي".

في الوقت ذاته، لم يلم فيرناند رونالدو وحده على ما بدر منه وأضاف "لكن كان على النادي التواصل مع رونالدو بشكل أفضل بشأن خططه مع الفريق".

تصريحات رونالدو

فتح رونالدو النار على مانشستر يونايتد خلال مقطع صغير كمقدمة لحوار تليفزيوني سيذاع كامل الخميس المقبل مع بيرس مورجان.

وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد".

وأضاف "شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".

وتابع "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

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وأردف "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

رد فعل النادي

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: "النادي على عِلم بالتغطية الإعلامية لمقابلة كريستيانو رونالدو".

وأضاف "النادي سيرد بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

وأتم "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والطاقم والمشجعين".

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