رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

فتح كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد النار على الجميع في النادي خلال حوار تلفزيوني مع بيرس مورجان.

ولم يحضر كريستيانو رونالدو الشهر الأول من الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد مع أخبار رغبته في الرحيل دون أن يتلقى أي عرض إلا من نادي الهلال السعودي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".

وشارك رونالدو أمام برايتون في الجولة الأولى كبديل ثم أساسيا أمام برينتفورد قبل أن يتحول إلى لاعب بديل بعد ذلك.

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ونشبت أزمة أخرى بين رونالدو تين هاج بعد رفضه المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة أمام توتنام ثم مغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ليتم استبعاده بعدها من قائمة مواجهة تشيلسي بسبب ذلك.

وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد".

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وأضاف "شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".

وتابع "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

وأردف "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

وواصل "منذ مغادرة السير أليكس فيرجسون لم أر أي تطور في النادي، إنه يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه. إنه يعلم، الجميع يعلم. لم يتغير شيء منذ أن غادرت، حمام السباحة والجاكوزي وحتى الصالة الرياضية والأمور التقنية والطهاة الذين أقدرهم وأحبهم. كنت أعتقد أنني سأرى بنية تحتية وتقنيات جديدة ولكنني رأيت أشياء كنت أراها وأنا بعمر 21 أو 22 عاما".

واستكمل "أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة. أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى هنا لكن بعض الأشياء بالداخل التي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل سيتي وليفربول والآن أرسنال. لقد تبعت قلبي، قال لي السير من المستحيل أن تأتي إلى مانشستر سيتي وقلت له حسنا وانتقلت إلى مانشستر".

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وأكمل "عليك أن تنهي كل شيء لتعيد البناء من جديد وإذا بدأوا بي فهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. أنا أحب النادي والجماهير فهم دائما، لكن إذا أرادوا ذلك افعلها بشكل مختلف فعليهم تغيير أشياء كثيرة".

واستطرد عن رانجنيك "إذا لم تكن حتى مدربا، فكيف ستكون رئيسا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

وعن واين روني "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عال".

ومن المنتظر أن يتم بث حوار رونالدو كاملا رونالدو مع بيرس مورجان سيعرض كاملا (مدته 90 دقيقة) يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت لندن (العاشرة بتوقيت القاهرة)

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