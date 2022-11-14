بيان من مانشستر يونايتد بعد تصريحات رونالدو

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي
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