تقارير: غرامة كبيرة واجتماع لحسم مستقبله.. الصراع يشتعل بين مانشستر ورونالدو

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

ازدادت الأمور اشتعالا بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو بعد الحوار الصحفي الذي أجراه الأخير وهاجم فيه بعضا من مسؤولي النادي والمدرب.

وفتح كريستيانو رونالدو النار على الجميع في النادي خلال حوار تلفزيوني مع بيرس مورجان.

وبحسب صحيفة تليجراف، فإن إريك تين هاج سيجتمع مع مسؤولين من النادي اليوم ليتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل رونالدو مع الفريق.

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وكشفت الصحيفة أن هناك احتراما كبيرا في غرفة ملابس يونايتد لما حققه رونالدو ولكن لكن يُقال إن سلوكه في الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص خيّب آمال العديد من اللاعبين.

Ronaldo's legacy at United is tainted

ولن تسمح غرفة ملابس مانشستر يونايتد لنوبات غضب رونالدو بتشتيت انتباههم.

فتصرفاته كانت تخلخل من استقرار الفريق في وقت كانت المجموعة متحدة وتظهر وحدة صفوف أكبر بعد خيبات الموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "ميترو" أن مانشستر يونايتد وقع غرامة قدرها مليون جنيه إسترليني على رونالدو بعد حواره مع بيرس مورجان.

ولم يحضر كريستيانو رونالدو الشهر الأول من الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد مع أخبار رغبته في الرحيل دون أن يتلقى أي عرض إلا من نادي الهلال السعودي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".

وشارك رونالدو أمام برايتون في الجولة الأولى كبديل ثم أساسيا أمام برينتفورد قبل أن يتحول إلى لاعب بديل في الدوري بعد ذلك.

ونشبت أزمة أخرى بين رونالدو تين هاج بعد رفضه المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة أمام توتنام ثم مغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ليتم استبعاده بعدها من قائمة مواجهة تشيلسي بسبب ذلك.

ومن المنتظر أن يتم بث حوار رونالدو كاملا رونالدو مع بيرس مورجان سيعرض كاملا (مدته 90 دقيقة) يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت لندن (العاشرة بتوقيت القاهرة)

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