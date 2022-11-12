رودجرز: تبديل ماديسون إجراء احترازي.. وجاهز لكأس العالم

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون ليستر سيتي الدرع الخيرية

كشف بريندان رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي تفاصيل إصابة جيمس ماديسون صانع ألعاب فريقه ومنتخب إنجلترا.

وغادر ماديسون مباراة فريقه أمام وست هام في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة في القدم.

وقال رودجرز عقب المباراة: "ماديسون خرج كإجراء احترازي حتى لا يتعرض للإصابة".

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وأضاف "هو سليم وجاهز للمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم".

وفاز ليستر سيتي على وست هام بهدف دون رد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف ماديسون قبل أن يغادر.

وانضم ماديسون لقائمة منتخب إنجلترا النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022. (تعرف على القائمة من هنا)

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

ويفتتح الإنجليز مشوارهم بمواجهة إيران يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تواجه إنجلترا منتخب أمريكا يوم الجمعة 25 نوفمبر في تمام التاسعة مساء.

وتختتم إنجلترا مشوارها مع دور المجموعات بمواجهة ويلز في تمام التاسعة من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

جيمس ماديسون إنجلترا كأس العالم ليستر سيتي
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