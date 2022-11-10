قائمة إنجلترا - بيلينجهام فقط من خارج البريمييرليج.. واستبعاد توني وتوموري من كأس العالم

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة بلاده النهائية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة استدعاء كافة اللاعبين من الدوري الإنجليزي بخلاف جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.

واستبعد ساوثجيت عددا من اللاعبين الذي توقعت الصحافة البريطانية ضمهم مثل فوكايو توموري مدافع ميلان.

كما تم استبعاد تامي أبراهام مهاجم روما بالإضافة إلى إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وتواجد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد وكايل والكر الغائب منذ فترة بسبب الإصابة.

وغاب دين هيندرسون حارس مرمى نوتنجهام فورست بينما ضم الثلاثي جوردن بيكفورد ونيك بوب وأرون رامسديل.

وجاءت قائمة إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى:

جوردن بيكفورد (إيفرتون)

نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

آرون رامسديل (أرسنال)

الدفاع:

هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)

جون ستونز (مانشستر سيتي)

إيريك داير (توتنام هوتسبير)

كونور كوادي (إيفرتون)

كييران تريبييه (نيوكاسل يونايتد)

ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)

لوك شو (مانشستر يونايتد)

كايل والكر (مانشستر سيتي)

بن وايت (أرسنال)

الوسط:

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند الألماني)

جوردن هيندرسون (ليفربول)

ديكلان رايس (وست هام)

ميسون ماونت (تشيلسي)

كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)

كونور جالاجير (كريستال بالاس)

الهجوم:

هاري كين (توتنام هوتسبير)

رحيم سترلينج (تشيلسي)

بوكايو ساكا (أرسنال)

جاك جريليش (مانشستر سيتي)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد)

جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

ويفتتح الإنجليز مشوارهم بمواجهة إيران يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تواجه إنجلترا منتخب أمريكا يوم الجمعة 25 نوفمبر في تمام التاسعة مساء.

وتختتم إنجلترا مشوارها مع دور المجموعات بمواجهة ويلز في تمام التاسعة من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.