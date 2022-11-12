عودة بعد 10 سنوات.. هيرون ريكاردو يتولى تدريب المريخ السوداني

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ السوداني

أتم المريخ السوداني اتفاقه مع المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو.

وسيتم تقديم المدرب البرازيلي لوسائل الإعلام ظهر غدا الأحد.

وأكمل أيمن مبارك أبوجيبين رئيس نادي المريخ الاتفاق مع البرازيلي هيرون ريكاردو لتولي تدريب المريخ برفقة جهاز فني برازيلي كامل.

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وعقد أبوجيبين اجتماعا مع ريكاردو بعد ساعات من وصوله للخرطوم صباح اليوم السبت.

وسيخلف المدرب البرازيلي، نظيره التونسي غازي الغرايري.

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وسبق للمدرب البرازيلي ريكاردو تدريب المريخ في العام 2012 ووصل نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية وفاز بكأس السودان.

وستكون تلك التجربة الأولى للبرازيلي بعدما قاد الإسماعيلي في 2020.

وسبق أن درب أندية نجران السعودي وأهلي شندي السوداني والأهلي القطري والهلال السوداني وفيلا نوفا البرازيلي.

وحجز المريخ بطاقة تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تقام القرعة الخاصة بها يوم 16 نوفمبر الجاري.

هيرون ريكاردو الدوري السوداني هيرون ريكاردو - المريخ السوداني
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