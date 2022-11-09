مران الزمالك - عبد الغني يستكمل العلاج وبرنامج خاص لـ شلبي

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 18:13

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - إنبي

تواجد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويخضع عبد الغني لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمد عبد الغني خلال فترة التوقف من أجل الاستعانة بخدماته كونه أحد عناصر الفريق الأساسية.

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وأدى يوسف حسن مهاجم الزمالك تدريبات تأهيلية مختلفة ومنفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي، ثم خضع لتدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء.

ووضع الجهاز الطبي بالزمالك برنامجا تأهيلية خاصا ليوسف حسن من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وانتظم حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب في التدريبات الجماعية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي.

وينضم أشرف برفقة محمد طارق ومحمد حسام بيسو لمعسكر المنتخب الأولمبي بداية من غدا الخميس.

وأدى مصطفى شلبي صانع ألعاب الزمالك برنامج تدريبي خاص لتجهيزه خلال فترة التوقف.

وخاض شلبي جزء بدني خاص في صالة الجيمانزيوم، قبل أداء تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز التأهيلي في الملعب.

وشهد مران الزمالك تقسيمة فنية مصغرة بين اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون التقسيمة الفنية التي شهدت مشاركة محمد صبحي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى الزناري، بجانب مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الشباب.

وشهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين بجانب الأجانب لسفرهم إلى بلادهم وبعض الإصابات المختلفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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