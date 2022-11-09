بايرن ميونيخ يعلن تفاصيل إصابة ماني

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تفاصيل إصابة السنغالي ساديو ماني.

فجرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة كبرى، بغياب ساديو ماني عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء.

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وقال النادي في بيان رسمي نشر عبر حسابه على تويتر:

"ساديو ماني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسيغيب عن مباراة شالكه المقبلة. ستُجرى اختبارات أخرى في الأيام القليلة المقبلة، والنادي سيتواصل مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم".

ومن المقرر أن يعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال القائمة يوم الجمعة المقبل.

وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20.

فيما قال يوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.

ووجه ماكي سال رئيس السنغال رسالة لساديو ماني نجم منتخب بلاده. (طالع التفاصيل)

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