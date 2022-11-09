ليكيب: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

فجرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة كبرى، بغياب ساديو ماني عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

وأضاف التقرير أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سيعلن القائمة يوم الجمعة المقبل.

وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20.

وقال دينو توبمولير مدرب بايرن ميونيخ عقب المباراة أمس الثلاثاء: "ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب".

وأتم "لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر".

فيما قال جوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.