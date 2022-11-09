ليكيب: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

فجرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة كبرى، بغياب ساديو ماني عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

أخبار متعلقة:
حفل الكرة الذهبية - الأولى من نوعها.. ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط جوائز كاف - للمرة الثانية.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025 كلوب يودع ماني: من يحب ليفربول لابد أن يعشق ساديو

وأضاف التقرير أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سيعلن القائمة يوم الجمعة المقبل.

وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20.

وقال دينو توبمولير مدرب بايرن ميونيخ عقب المباراة أمس الثلاثاء: "ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب".

وأتم "لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر".

فيما قال جوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.

ساديو ماني السنغال بايرن ميونيخ
نرشح لكم
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ماني بعد احتمالات غيابه عن كأس العالم قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم قائمة سويسرا النهائية - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات كأس العالم - كوريا الجنوبية.. طفل ألهمه الإنجاز ليصبح القائد كأس العالم - أهن جونج هوان.. هدف ذهبي "غيّر حياتي" مدافع كريستال بالاس يغيب عن أمريكا في كأس العالم قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بـ كأس العالم 2022 ذا أثليتك: ساوثجيت أبلغ ريس جيمس بموقفه النهائي من كأس العالم
أخر الأخبار
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ماني بعد احتمالات غيابه عن كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
تقارير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في يناير 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية 12 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم 37 دقيقة | قطر 2022
قائمة سويسرا النهائية - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات 47 دقيقة | قطر 2022
علي فوزي: حزين لغيابي عن منتخب مصر.. وشلبي سينجح مع الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب 3 مباريات 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مروان داوود: فكرت في الاعتزال بعد الرحيل عن الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح