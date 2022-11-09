رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ماني بعد احتمالات غيابه عن كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

ماني - الجزائر - السنغال

وجه ماكي سال رئيس السنغال رسالة لساديو ماني نجم منتخب بلاده بعدما أصبح غيابه عن كأس العالم 2022 مسألة وقت.

وفجرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة كبرى، بغياب ساديو ماني عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

وقال رئيس السنغال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من الإصابة التي لحقت بك يوم الثلاثاء".

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وأضاف "كما قلت لك: ساديو أنت قلب الأسد، كل قلبي معك.. حفظك الله".

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الساق، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

وأضاف التقرير أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سيعلن القائمة يوم الجمعة المقبل.

وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20.

وقال دينو توبمولير مساعد مدرب بايرن ميونيخ عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب".

وأتم "لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر".

فيما قال جوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.

ساديو ماني السنغال بايرن ميونيخ
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