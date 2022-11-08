خصم 3 نقاط وغرامة.. محكمة التحكيم الرياضي تؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

بيرون كاستيو

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تطبيق عقوبات على الاتحاد الإكوادوري لانتهاك قوانين فيفا لكن بدون الاستبعاد من كأس العالم 2022.

وأكدت أهلية اللاعب بيرون كاستيلو والذي تقدمت بسببه تشيلي وبيرو بطلب لاستبعاد الإكوادور من نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قرارات محكمة التحكيم الرياضي:

أخبار متعلقة:
إنديبندينتي ديل فايي.. منجم ذهب في الإكوادور المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022 فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور للمرة الثانية.. فيفا يرفض طعن تشيلي وبيرو ضد الإكوادور في المشاركة بـ كأس العالم

- خصم 3 نقاط لـ الإكوادور من التصفيات المقبلة من كأس العالم.

- يدفع الاتحاد الإكوادوري غرامة قدرها 100 ألف دولار لفيفا خلال 30 يوما من القرار التحكيمي.

Image

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الطعن المقدم من اتحادي تشيلي وبيرو ضد الإكوادور بشأن عدم أهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو. (طالع التفاصيل)

بالتالي يشارك منتخب الإكوادور في كأس العالم 2022، إذ سيخوض المباراة الافتتاحية ضد قطر المستضيف يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المُلقب بـ "التري" في المجموعة الأولى رفقة السنغال وهولندا وقطر.

ماذا حدث؟

طالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقتين يعتمد عليهما الاتحاد التشيلي في دعواه.

الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بكاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارا في يونيو الماضي برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وفي الأيام الأخيرة كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة في القضية وتخص تحقيقات اللاعب عن تزوير أوراقه من أجل اللاعب في الإكوادور بعد الانتقال من كولومبيا. (طالع التفاصيل)

من هو كاستيلو؟

كاستيلو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.

بيرون كاستيلو الإكوادور تشيلي كأس العالم
نرشح لكم
رسالة من فيرمينو بعد الاستبعاد عن قائمة البرازيل في كأس العالم ناجلسمان يكشف غياب مولر عن بايرن ميونيخ من أجل كأس العالم قائمة اليابان - ماتشينو يعوض لاعب هدرسفيلد في كأس العالم إيتو: الكاميرون ستحقق كأس العالم على حساب المغرب اختبر معلوماتك عن كأس العالم (4) اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2018 كندا تفقد حارسها في كأس العالم بلاتر: أخطأت في إسناد تنظيم كأس العالم لـ قطر
أخر الأخبار
بابافسيليو: نعمل على تصحيح الأخطاء.. ونستعد جيدا لمواجهة الاتحاد 21 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يخوض التدريب الثاني استعدادا لودية بلجيكا 22 دقيقة | الكرة المصرية
خصم 3 نقاط وغرامة.. محكمة التحكيم الرياضي تؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 26 دقيقة | قطر 2022
قائمة بيراميدز - عودة عبد الله السعيد قبل مواجهة نيجيليك 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
رسالة من فيرمينو بعد الاستبعاد عن قائمة البرازيل في كأس العالم 57 دقيقة | قطر 2022
مباشر تصفيات أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1) (2) ليبيا.. هدف ملغي ساعة | منتخب مصر
مباشر في الدوري الألماني - فولفسبورج (1) - (0) بروسيا دورتموند.. خروج مرموش ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: هالاند لا يزال غير لائق بالشكل المثالي.. ولا تعاقدات في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح