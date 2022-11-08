خصم 3 نقاط وغرامة.. محكمة التحكيم الرياضي تؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تطبيق عقوبات على الاتحاد الإكوادوري لانتهاك قوانين فيفا لكن بدون الاستبعاد من كأس العالم 2022.

وأكدت أهلية اللاعب بيرون كاستيلو والذي تقدمت بسببه تشيلي وبيرو بطلب لاستبعاد الإكوادور من نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قرارات محكمة التحكيم الرياضي:

- خصم 3 نقاط لـ الإكوادور من التصفيات المقبلة من كأس العالم.

- يدفع الاتحاد الإكوادوري غرامة قدرها 100 ألف دولار لفيفا خلال 30 يوما من القرار التحكيمي.

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الطعن المقدم من اتحادي تشيلي وبيرو ضد الإكوادور بشأن عدم أهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو. (طالع التفاصيل)

بالتالي يشارك منتخب الإكوادور في كأس العالم 2022، إذ سيخوض المباراة الافتتاحية ضد قطر المستضيف يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المُلقب بـ "التري" في المجموعة الأولى رفقة السنغال وهولندا وقطر.

ماذا حدث؟

طالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقتين يعتمد عليهما الاتحاد التشيلي في دعواه.

الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بكاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارا في يونيو الماضي برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وفي الأيام الأخيرة كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة في القضية وتخص تحقيقات اللاعب عن تزوير أوراقه من أجل اللاعب في الإكوادور بعد الانتقال من كولومبيا. (طالع التفاصيل)

من هو كاستيلو؟

كاستيلو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.