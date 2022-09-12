ديلي ميل: قبل الإعلان الرسمي.. استبعاد منتخب إكوادور من كأس العالم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن اقتراب استبعاد منتخب الإكوادور من منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب أزمة اتهامه بالتزوير في جنسية لاعبه بيرون كاسترو.

وقالت الصحيفة في خبر خاص لها، إن هناك أدلة جديدة تم تقديمها إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحقق في هذه الأزمة.

وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على تسجيلات صوتية للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري قبل عدة سنوات.

ويحمل التسجيل الصوتي اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركة اللاعب في المنتخب.

ومن الاتهامات التي سيتم توجيهها إلى الاتحاد الإكوادوري والتي كشفتها تحقيقات "فيفا" هي استخراج جوازات سفر مزورة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.

وعند تأكيد استبعاد منتخب إكوادور من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ليكون منتخب إنجلترا في مواجهة قطر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارا برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022.

إلا أن الاتحاد التشيلي رفض الاستسلام وتقدم شهر يوليو الماضي باستئناف في هذه القضية.

وقال خورخي يونج الأمين العام للاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: "نحن متأكدون تماما من نتائج تحقيقاتنا".

وأضاف "من الواضح تماما أن اللاعب يستخدم وثيقة إكوادورية غير قانونية. الأمر لا يتعلق بمجرد المشاركة في كأس العالم 2022، ولكن مبدأ اللعب النظيف في الأساس".

وتابع: " بايرون كاستيلو ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة الجنرال فيلاميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما جاء في وثائقه الرسمية".

لجنة الانضباط بـ "فيفا" أوضحت في بيانها السابق أنه بعد تحليل كافة المستندات من جميع الأطراف المعنية تم غلق الدعوى.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم إخطار الأطراف المعنية بالقرار وأنه يمكن الاستئناف عليه أمام لجنة الاستئناف وهذا ما لجأ إليه الاتحاد التشيلي لكرة القدم. (اعرف القصة بالكامل من هنا)