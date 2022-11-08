أحدهم ولد في مصر.. قصة 3 أفارقة في قائمة أستراليا لـ كأس العالم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

ثلاثي أفريقي في قائمة أستراليا

شهدت قائمة أستراليا المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022 وجود 3 لاعبين من أصول سودانية.

اللاعبين هم: جارانج كاول (لاعب نيوكاسل يونايتد)، توماس دينج (لاعب ألبيريكس نيجاتا الياباني)، أوير مابيل (لاعب قادش الإسباني).

3 قصص مختلفة حملت 3 عائلات لاجئة إلى ضفاف نهر موراي بأستراليا ومنها إلى العالم للمشاركة في البطولة الأبرز في عالم رياضة.

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تعرف على قائمة منتخب أستراليا كاملة

جارانج كاول (مهاجم)

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كاول ولد في مصر من أب وأم يحملان جنسية جنوب السودان، وفي سن السادسة انتقل مع عائلته كلاجئين إلى أستراليا.

بدأ صاحب الـ18 عاما مسيرته الاحترافية مع سنترال كوست الإسترالي قبل أن ينتقل مطلع الصيف الماضي إلى نيوكاسل يونايتد.

وشارك كاول مع الفريق الإسترالي منذ انضمامه العام الماضي في 11 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

وخاض كول أولى مبارياته الدولية بقميص منتخب أستراليا في مواجهة نيوزيلندا.

توماس دينج (مدافع)

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دينج ولد في كينا من أب وأم يحملان جنسية جنوب السودان، وفي سن السادسة انتقل مع عائلته كلاجئين إلى أستراليا.

بدأ دينج مسيرته الاحترافية مع مولبورن الإسترالي قبل أن ينتقل إلى نادي ألبيريكس نيجاتا الياباني.

وشارك دينج هذا الموسم في 8 مباريات مع ألبيريكس نيجاتا في الدوري الياباني.

وخاض دينج مباراتين بقميص منتخب أستراليا في مواجهتي الكويت ونيوزيلندا.

أوير مابيل (مهاجم)

That refugee kid' Awer Mabil says crucial penalty a thank you to Australia

مابيل ولد في كينا من أب وأم يحملان جنسية جنوب السودان، وفي سن الحادية عشر انتقل مع عائلته كلاجئين إلى أستراليا.

وبدأ مابيل مسيرته الاحترافية مع أدليد يونايتد الإسترالي قبل أن يصل إلى قادش الإسباني الصيف الماضي.

وشارك مابيل هذا الموسم في 5 مباريات مع قادش في الدوري الإسباني.

وخاض مابيل 28 مباراة بقميص منتخب أستراليا، سجل 7 أهداف وصنع هدفين منذ استدعائه عام 2017.

أستراليا السودان كأس العالم
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