قائمة أستراليا – حضور موي وريان ومابيل.. واستبعاد مفاجئ لـ روجيتش من كأس العالم

أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن قائمة بلاده لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة استدعاء 19 لاعبًا ينشطون خارج أستراليا، في مقابل 7 لاعبين محليين فقط.

ويأتي على رأس القائمة آرون موي لاعب وسط سيلتك، وصاحب التجربة السابقة في مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون.

كما يتواجد القائد مات ريان حارس مرمى كوبنهاجن الحالي، وفالنسيا وبرايتون وأرسنال وريال سوسيداد السابق.

ويبرز الجناح الخطير أوير مابيل صاحب الأصول الكينية ولاعب قادش الإسباني.

كما يتواجد عزيز بيهيتش ظهير أيسر دوندي يونايتد صاحب الأصول التركية، وميلوش ديجينيك قلب دفاع كولومبوس كرو صاحب الأصول الكرواتية.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت، أبرزها استبعاد توم روجيتش لاعب وسط وست بروميتش ألبيون صاحب الـ 53 مباراة دولية.

كما يغيب على غير المتوقع ترينت ساينسبيري مدافع الوكرة صاحب الـ 61 مباراة دولية.

وقرر أرنولد كذلك استبعاد ميتشل لانجيراك حارس مرمى ناجويا جرامبوز الحالي، وبوروسيا دورتموند وشتوجارت وليفانتي السابق.

ووجّه أرنولد دعوة مفاجئة لـ جارانج كاول مهاجم سنترال كوست مارينرز صاحب الـ 18 عامًا.

وتقع أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، وتبدأ البطولة بمواجهة فرنسا يوم 22 نوفمبر في استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

ثم تلتقي بـ تونس يوم 26 نوفمبر في نفس الملعب أيضًا، وتختتم مواجهات الدور الأول بمباراة الدنمارك يوم 30 نوفمبر أيضًا في استاد الجنوب.

قائمة أستراليا:

حراسة المرمى:

مات ريان (كوبنهاجن الدنماركي)

داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز)

أندرو ريدماين (سيدني إف سي)

الدفاع:

ميلوش ديجينيك (كولومبوس كرو الأمريكي)

بايلي رايت (سندرلاند الإنجليزي)

كي رولز (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)

توماس دينج (ألبيريكس نيجاتا الياباني)

هاري ساوتر (ستوك سيتي الإنجليزي)

فران كاراشيتش (بريشيا الإيطالي)

ناثانييل أتكينسون (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)

عزيز بيهيتش (دوندي يونايتد الاسكتلندي)

جويل كينج (أو بي الدنماركي)

الوسط:

آرون موي (سيلتك الاسكتلندي)

جاكسون إيرفاين (سانت باولي الألماني)

أيدين هروستيتش (هيلاس فيرونا الإيطالي)

رايلي ماكجري (ميدلسبره الإنجليزي)

كيانو باكوس (سانت ميرين الاسكتلندي)

كاميرون ديفلين (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)

الهجوم: