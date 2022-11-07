رئيس أسوان: الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 00:04
كتب : FilGoal
شدد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان على أن أيمن الرمادي لم يتأخر عن طلب ناديه لتدريب الفريق الأزرق.
وقال الشافعي صالح عبر قناة صدى البلد: "أيمن الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق، وهو ابن من أبناء النادي وسيلقى دعم الجمهور".
وأضاف "كان الأهم هو اختيار المدرب الذي يستطيع العمل في ظروف النادي الحالية".
وأكمل "فريق أسوان يخوض تجربة جديدة وكان يجب أن يكون المدرب الجديد لديه رغبة في الانضمام لهذه التجربة".
وواصل "أسامة نبيه اعتذر عن عدم تدريب أسوان لأسباب خاصة به وأشكره على ذلك".
وأتم تصريحاته "حلمي طولان مدرب كبير ولكن قد تكون طلباته المادية تفوق قدرة أسوان ولذلك لم نتواصل معه".
ورحل ربيع ياسين عن تدريب أسوان بعد 3 جولات من الدوري عقب الخسارة في كل المباريات.
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