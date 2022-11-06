ماذا قدم تريزيجيه في تعادل طرابزون مع كونيا.. سجل هدف وحصل على ركلة جزاء

سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هدفا في تعادل فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وتعادل طرابزون مع كونيا بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 4 في الدوري التركي مع فريقه هذا الموسم.

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام تريزيجيه خلال المباراة:

لمس تريزيجيه الكرة 59 مرة في المباراة، ولعب 36 تمريرة منها 29 بشكل صحيح بنسبة نجاح 81%.

وكان لـ تريزيجيه 3 محاولات على المرمى ولكن جميعا خارج إطار المرمى.

وأكمل تريزيجيه 3 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات.

وكان له 14 تدخلا أرضيا منهم 8 مكتملين بشكل صحيح.

وفقد تريزيجيه الاستحواذ 13 مرة خلال المباراة، وارتكب مخالفتين، وحصل على ركلة جزاء.