ماذا قدم تريزيجيه في تعادل طرابزون مع كونيا.. سجل هدف وحصل على ركلة جزاء

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه

سجل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هدفا في تعادل فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وتعادل طرابزون مع كونيا بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 4 في الدوري التركي مع فريقه هذا الموسم.

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ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام تريزيجيه خلال المباراة:

لمس تريزيجيه الكرة 59 مرة في المباراة، ولعب 36 تمريرة منها 29 بشكل صحيح بنسبة نجاح 81%.

وكان لـ تريزيجيه 3 محاولات على المرمى ولكن جميعا خارج إطار المرمى.

وأكمل تريزيجيه 3 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات.

وكان له 14 تدخلا أرضيا منهم 8 مكتملين بشكل صحيح.

وفقد تريزيجيه الاستحواذ 13 مرة خلال المباراة، وارتكب مخالفتين، وحصل على ركلة جزاء.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون
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