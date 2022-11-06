تريزيجيه يسجل ويحصل على ركلة جزاء في تعادل طرابزون مع كونيا سبور

تعادل فريق طرابزون سبور الذي يلعب له الدوري المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع كونيا سبور بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 للدوري التركي.

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما وصل كونيا سبور إلى النقطة 21 في المركز الثامن.

وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة وسجل هدفا لفريقه وحصل على ركلة جزاء.

واستطاع تريزيجيه الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 13، وتقدم اللاعب أناستاسيوس باكاسيتاس لتنفيذها وسجل منها هدف تقدم طرابزون في الدقيقة 15.

ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27 من ركلة جزاء ثانية.

لكن المهاجم السنغالي مامي ضيوف رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل الضائع.

لينتهي الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدفين لهدف أمام كونيا سبور.

في الشوط الثاني استطاع كونيا سبور في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق المهاجم السنغالي مامي ضيوف.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة لتنتهي بالتعادل.

وبذلك يكون تريزيجيه شارك مع فريقه هذا الموسم في 18 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.