تريزيجيه يسجل ويحصل على ركلة جزاء في تعادل طرابزون مع كونيا سبور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

تريزيجيه

تعادل فريق طرابزون سبور الذي يلعب له الدوري المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع كونيا سبور بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ13 للدوري التركي.

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع بجدول الترتيب ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما وصل كونيا سبور إلى النقطة 21 في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل

وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة وسجل هدفا لفريقه وحصل على ركلة جزاء.

واستطاع تريزيجيه الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 13، وتقدم اللاعب أناستاسيوس باكاسيتاس لتنفيذها وسجل منها هدف تقدم طرابزون في الدقيقة 15.

ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27 من ركلة جزاء ثانية.

لكن المهاجم السنغالي مامي ضيوف رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة وسجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل الضائع.

لينتهي الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدفين لهدف أمام كونيا سبور.

في الشوط الثاني استطاع كونيا سبور في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق المهاجم السنغالي مامي ضيوف.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة لتنتهي بالتعادل.

وبذلك يكون تريزيجيه شارك مع فريقه هذا الموسم في 18 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي كونيا سبور
نرشح لكم
صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(2) كونيا سبور بظهور حجازي.. اتحاد جدة يعلن عن قمصانه الجديدة مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ريمس التشكيل - كوناتي مع فان دايك لقيادة دفاع ليفربول.. وبيريسيتش يجاور كين في هجوم توتنام انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) ريمس
أخر الأخبار
ألونسو يحرم برلين من الصدارة.. باير ليفركوزن ينتصر بخماسية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يسجل ويحصل على ركلة جزاء في تعادل طرابزون مع كونيا سبور 11 دقيقة | المحترفون
خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 46 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد