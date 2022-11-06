العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح

واصل محمد صلاح لاعب ليفربول تألقه ضد الأندية الكبرى في إنجلترا وتلك المرة كان توتنام هو الضحية.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ 11 بمواجهة توتنام الجارية حاليا في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

كما أضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40.

الهدف هو العاشر لصلاح في مرمى توتنام خلال مسيرته مع جميع الفرق التي لعب بقميصها.

ولعب صلاح 16 مباراة سابقة أمام توتنام بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

وأصبح توتنام هو أكثر فريق يسجل صلاح في مرماه بالتساوي مع مانشستر يونايتد بعشرة أهداف في مرمى كل منهم.

ويعد مانشستر سيتي ووست هام هم ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح برصيد تسعة أهداف.

وسجل النجم المصري 8 أهداف من الـ 10 في مرمى هوجو لوريس بينما استقبل جازانيجا هدفين آخرين.

وكسر صلاح صيامه التهديفي أمام توتنام بعد 3 مباريات لم يسجل خلالهم.

ووصل صلاح إلى هدفه الخامس في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.