ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

لوك شاو الظهير الأيسر لـ مانشستر يونايتد

أبدى لوك شو ظهير مانشستر يونايتد إحباطه من خسارة فريقه عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

وجاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شو في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "كنا نعلم أنهم قادمون مع مدرب جديد وشعور جديد".

أخبار متعلقة:
تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام في مباراة إيمري الأولى انتصار لم يحدث منذ 27 عاما.. أستون فيلا يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب

وأضاف "توقعنا ذلك، ولكن في مباريات كهذه، إذا بدأت ببطء في أول 20 دقيقة ستخسر".

وأوضح "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. يجب أن نصدق دائما أننا قادرون على الفوز بالمباريات حتى وإن تأخرنا 2-0".

وتابع "تلقينا هدفا ثالثا في بداية الشوط الثاني وبات الأمر أشبه بجبل لنتسلقه".

واختتم "إذا شاهدت المباراة مرة أخرى سترى أننا بدأنا بشكل سيئ للغاية. لقد وجد الخصم المساحات بسهولة ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لم نستحق الفوز".

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا فوزه الرابع هشا الموسم.

فيما تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد لوك شو
نرشح لكم
العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (1) توتنام.. جووووووووووووووول نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب في مباراة إيمري الأولى انتصار لم يحدث منذ 27 عاما.. أستون فيلا يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية بوتر بعد الدربي: خسرنا أمام الفريق الأفضل التشكيل - كوناتي مع فان دايك لقيادة دفاع ليفربول.. وبيريسيتش يجاور كين في هجوم توتنام
أخر الأخبار
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله 32 دقيقة | الكرة المصرية
ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس – دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة باريس أمام الدنماركي رونه 50 دقيقة | رياضات أخرى
تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
القناة يفوز وديا على المصري وديا في القاهرة ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري التركي - طرابزون (2)-(1) كونيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد