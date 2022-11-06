سبق له العمل في الإمارات.. أيمن الرمادي يتولى تدريب أسوان

أعلن نادي أسوان عن التعاقد مع أيمن المرادي لتدريب الفريق خلفًا لـ ربيع ياسين.

وتقدّم ياسين باستقالته من تدريب أسوان بعد الخسارة في أول 3 جولات بالدوري المصري.

وأوضح أسوان أن الرمادي سيصل يوم الأربعاء المقبل لبداية مهمته مع الفريق.

وصرّح الرمادي لـ FilGoal.com: "أملك سيرة ذاتية جيدة في الإمارات وبالتالي أبحث عن مشروع قوي وآلية عمل محددة للتدريب في الدوري المصري".

وأضاف: " المشروع الذي اتحدث عنه لا يتعلق بالتعاقدات أو اللاعبين وانما بالمنظومة الإدارية ونظام العمل في المقام الأول".

الرمادي مدرب مصري قضى أغلب مسيرته في الإمارات العربية المتحدة.

وسبق للرمادي تدريب أندية الشارقة واتحاد كلباء والظفرة وعجمان بالدوري الإماراتي.

ولعب الرمادي خلال مسيرته التدريبية في المقاولون العرب والفيوم ودمياط والقناة وأسوان، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي أجبره على اعتزال كرة القدم.

وسيعاونه في الجهاز الفني سمير كمونة كمدرب عام، وحمادة السيد كمدرب، وهيثم الفيل كمساعد مدرب، وعمار معاذ كمدرب حراس مرمى، وكريم فهمي كمحلل أداء.

وتخصص في الصعود بالفرق إلى الدوري الإماراتي الممتاز إذ فعلها 7 مرات، منها 3 مرات مع دبي، ومرة مع الظفرة والشارقة واتحاد كلباء وعجمان.

كما وصل مع دبي لربع نهائي كأس الإمارات لأول مرة في تاريخه، وساهم في بقاء الظفرة بالدوري الممتاز عام 2008.

وكان نادي الإمارات آخر مهمة تدريبية للرمادي، إذ احتل معه النادي المركز 14 -قبل الأخير- وهبط للقسم الثاني.

وافتتح أسوان عودته للدوري الممتاز بـ 3 هزائم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنفس النتيجة: 1-0.

ورحل كذلك هيثم عرابي المدير الرياضي عن النادي تزامنًا مع رحيل ربيع ياسين.

ويلعب أسوان مباراته المقبلة يوم 23 نوفمبر ضد فيوتشر في الجولة الرابعة للدوري المصري.