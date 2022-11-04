مصدر من الزمالك لـ في الجول: الإصابة حرمت محمد عبد الغني من قائمة منتخب مصر

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تسبب الإصابة في حرمان محمد عبد الغني مدافع الفريق من التواجد في قائمة منتخب مصر.

و أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قائمة الفريق استعدادا لمعسكر نوفمبر. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع الفريق بشأن استدعاء محمد عبد الغني للمعسكر المقبل لكن الإصابة حرمته من ذلك".

وأوضح "الجهاز الطبي لمنتخب مصر طلب الحصول على التقرير الطبي الخاص باللاعب وتم إرساله ممن جانب نادي الزمالك".

وتابع "اللاعب يعاني من الإصابة على مستوى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج ما بين 10 إلى 12 يوما".

ويخوض منتخب مصر معسكرًا في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة خلال مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وغادر عبد الغني مباراة الزمالك في الدقيقة 58 وحل مصطفى الزناري بدلا منه.