قائمة المنتخب – زيكو وعبد المجيد يتواجدان لأول مرة.. وعودة جمعة وعواد وغياب كريم فؤاد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قائمة الفريق استعدادا لمعسكر نوفمبر.

وضمت القائمة 24 لاعبا في غياب لاعبي بيراميدز وفيوتشر.

وينطلق معسكر المنتخب في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وعاد أكرم توفيق إلى قائمة المنتخب لأول مرة منذ يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال منافسات أمم إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد ثمانية لاعبين من النادي الأهلي مقابل سبعة من الزمالك ويغيب كريم فؤاد عن قائمة فيتوريا.

وتواجد محمود متولي بحثا عن ظهوره الدولي الأول بقميص المنتخب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمود جاد.

الدفاع: عمر جابر – أكرم توفيق – محمود متولي – باهر المحمدي – حسام عبد المجيد – محمود علاء – حسين السيد – عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إمام عاشور – محمود حمادة – محمد مجدي "أفشة" – عمرو السيسي – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

ولم يتم الإعلان عن اللاعبين المحترفين حتى الآن.