كأس العالم - روجيه ميلا.. رقصة غيرت كرة القدم

يستعد منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم 1990 في إيطاليا، والأسطورة روجيه ميلا لن يذهب مع الأسود للعب المونديال، فهو مستبعد ولن ينضم لقائمة الأسود.

منتخب الكاميرون يستعد للمونديال والتجهيزات مستمرة هناك على الساحل الغربي لقارة إفريقيا المواجهة للمحيط الأطلنطي.

وفي الناحية الأخرى على الساحل الشرقي للقارة وبعده بمسافة طويلة استقر روجيه ميلا في إحدى فرق دولة ريونيون التي تقع بين جزيرتي موريشيوس ومدغشقر.

ميلا يبلغ من العمر 38 عاما، واستقر في الدوري هناك في هذه البلد نظرا لأنه لا يعاني فيه من أي ضغوط، والمستوى متواضع ما يناسب عمره وليقاته البدنية.

وفي الوقت ذاته تمنحه المعيشة هناك فرصة للاستجمام على شواطئ المحيط الهندي وكذلك لعب التنس مع بعض الرجال الكبار هناك.

المشهد هناك رائع والشمس ساطعة، روجيه ميلا يرتدي قبعته ويجلس أمام الشاطئ ويتناول المشروبات الباردة ويستمتع بالطبيعة.

الأمر بالنسبة له أشبه بفترة إجازة وليس الانضمام لأحد الفرق هناك.

إنهاء مسيرتي الكروية بهذه الطريقة كان مثاليا.. روجيه ميلا

ورغم أن جزيرة ريونيون تبعد آلاف الكيلومترات عن قارة أوروبا إلا إنها تابعة للاتحاد الأوروبية لأنها مستعمرة فرنسية وتعتبر جزءا رسميا من فرنسا.

روجيه ميلا أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الكاميرون قبل عامين من هذا التاريخ.

ولكن جاء الاستدعاء لـ ميلا من قبل رئيس الكاميرون ليشارك مع المنتخب في كأس العالم 1990.

روجيه ميلا.. أسطورة الكاميرون والكرة الإفريقية، ولد في عام 1952 وبسبب خطأ في كتابة اسمه في الأوراق الرسمية أصبح اسمه الرسمي روجيه ميلر.

كيف سيشارك ميلا في كأس العالم وهو يبلغ من العمر 38 عاما، الأمر ليس كما يعرف الآن.

في ذلك الوقت كان عمر 38 عاما هو سن الشيخوخة بالنسبة لأي رياضي.

لم يصل الكثير من اللاعبين لهذا العمر وهم في ملاعب كرة القدم، ومع مرور الوقت وتطور أنظمة التدريبات والإعداد والغذاء أصبح العديد من اللاعبين قادرين على اللعب حتى مشارف الأربعينات.

وفي الكاميرون الأمور كانت مشتعلة والشارع الكروي يمر بحالة غضب شديدة، الفريق سيئ ولا ينال رضا الجمهور بعد الخروج من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 1990 رغم أن الكاميرون وقتها كان حامل اللقب في 1988.

كان الجميع يقول "أتذكرون عندما كان لدينا ميلا كان المنتخب جيدا".

قبل نهاية عام 1989 عاد ميلا إلى الكاميرون بالتحديد إلى مدينة دوالا لخوض مباراة استعراضية، وقدم ميلا مستوى رائع وسجل هدفين والجميع كان في حالة استمتاع بمشاهدته.

تعالت الأصوات في الشارع الكاميروني بعودة ميلا إلى المنتخب في كأس العالم، لكن لا أحد في المنتخب يريد عودته سواء اللاعبين أو المدرب نظرا لأنه دائما يريد أن يكون اللاعب الأفضل في الفريق.

لذلك فضل روجيه ميلا اللعب في جزيرة ريونيون ليكون هو نجم فريقه وأفضل لاعب، والكلمة الأولى والأخيرة دائما ما تكون له.

كما عُرف عن ميلا أنه غير صبور مع زملائه في المنتخب ما جعلهم يطلقون لقب "القذافي" عليه نسبة إلى معمر القذافي رئيس ليبيا السابق، نظرا لأنه كان يتعامل في المنتخب كأنه ديكتاتور.

قرار رئاسي يعيد ميلا إلى المنتخب

جاءت اللحظة التي تم فيها قطع حياة ميلا في الجزيرة الهادئة على شاطئ المحيط الهادي ليعود إلى منتخب الكاميرون.

أصدر رئيس الكاميرون بول بيا والذي بالمناسبة هو رئيس الكاميرون حتى وقتنا هذا، قرارا رسميا باستدعاء روجيه ميلا إلى قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم ووقع على المرسوم الذي يلزم المدرب بضمه.

وذهب منتخب الكاميرون إلى كأس العالم 1990 وكان وقتها الإنجاز الأكبر لمنتخبات إفريقيا في المونديال هو تأهل الجزائر لدور الـ16 في 1986.

الكثير من زملاء ميلا في المنتخب يرون أنه كبير في السن، بطئ ومجهد وثقيل ولا يمتلك لياقة بدنية تساعده في اللعب.

استهل منتخب الكاميرون مبارياته في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين حامل لقب المونديال بقيادة الأسطورة مارادونا.

قبل المباراة وجه الصحفيين الأوروبيين العديد من الأسئلة التي تحمل عنصرية للاعبي الكاميرون، هل أنتم تأكلون القرود بالفعل؟ هل اصطحبتم ساحرا مع المنتخب؟

ودخل منتخب الكاميرون المباراة واستطاع الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في مفاجأة مدوية في كأس العالم.

وشارك روجيه ميلا في آخر 10 دقائق من المباراة وظهر بشكل جيد.

رقصة ميلا التي غيرت كأس العالم

المباراة الثانية للكاميرون في المجموعات كانت أمام رومانيا، النتيجة هي التعادل السلبي، دفع المدرب بـ روجيه ميلا في الدقيقة 58، سيلعب لأكثر من نصف ساعة خلال اللقاء.

يتبقى 12 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي سائدا، كرة طويلة مرسلة من دفاع الكاميرون نحو منطقة جزاء رومانيا.

وصلت الكرة إلى ميلا، استلم الكرة ومر من المدافع وسدد بقوة.

روجيه ميلا يسجل الهدف الأول للكاميرون في الدقيقة 76، وينطلق نحو الراية الركنية ليرقص رقصته الشهيرة.

الملعب انتفض والرقصة خطفت قلوب الجميع وأصبحت اللقطة الأشهر في المونديال.

وبعد 10 دقائق قفز ميلا واستلم كرة من أمام مدافع رومانيا وسدد بالقدم اليسرى.

والهدف الثاني لمنتخب الكاميرون، والآن جميعا نعرف أن ميلا من جديد ركض نحو الراية الركنية ليرقص رقصته التي تعتبر واحدة من أشهر الرقصات في تاريخ كرة القدم.

وفاز منتخب الكاميرون في النهاية بهدفين مقابل هدف ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

البعض يقول إن هذه الرقصة من التراث الشعبي في الكاميرون، لكن ميلا أكد أنه من ابتكرها للاحتفال بالأهداف.

لعب الكاميرون المباراة الأخيرة في المجموعة أمام الاتحاد السوفيتي وخسرها برباعية دون رد، وشارك ميلا في منتصف الشوط الأول بعد إصابة أحد اللاعبين.

وفي النهاية تأهل منتخب الأسود غير المروضة إلى دور الـ16 في مواجهة كولومبيا.

أنا أذكى منك يا هيجيتا

الدقيقة 54 يدخل روجيه ميلا المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي الذي انتهى به الوقت الأصلي وذهبت المواجهة إلى الوقت الإضافي.

استلم ميلا الكرة ومر من أحد المدافعين وأصبح في مواجهة الحارس الشهير رينيه هيجيتا ووضع الكرة بالقدم اليسرى في الشباك في الدقيقة 106.

وجميعنا نعرف أن ميلا سيركض نحو الراية الركنية ليرقص رقصته.

ثم جاءت اللقطة الأبرز لـ روجيه ميلا في مونديال 1990 بعد دقيقتين من الهدف الأول.

الحارس هيجيتا الذي كان يتصرف بطريقة عجيبة في المباريات وبشكل استعراضي خرج بالكرة إلى منتصف الملعب ليبدأ الهجمة.

لكن العجوز روجيه ميلا يعرف هيجيتا جيدا. كيف ذلك؟

لعب روجيه ميلا مع كارلوس فالديراما قائد كولومبيا ولاعب الوسط الشهير ذو الشعر الكثيف في نادي مونبيليه الفرنسي.

فالديراما كان يتحدث دائما مع روجيه ميلا عن الحارس هيجيتا زميله في المنتخب وكيف يلعب بتهور وبثقة كبيرة.

لذلك روجيه ميلا كان مستعدا للغاية لمواجهة هيجيتا.

وبالفعل خرج هيجيتا بالكرة لمنتصف الملعب ولا يوجد خلفه أي شيء سوى الشباك الخالية.

حاول هيجيتا مراوغة ميلا لكن الأسطورة الكاميروني قطع منه الكرة وانطلق نحو المرمى وسدد في الشباك مسجلا هدفه الثاني في المباراة والرابع في كأس العالم.

ليقود الكاميرون لإنجاز تاريخي بأن يكون أول منتخب إفريقي يتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم.

الأكبر تسجيلا في كأس العالم

ويصبح هو أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم عن عمر 38 عاما.

لعب منتخب الكاميرون ضد إنجلترا وتأخر في النتيجة بهدف دون رد.

شارك روجيه ميلا في الشوط الثاني كالعادة ونجح في المرور من مدافع إنجلترا ليضطر إلى عرقلته ويحصل منتخب الكاميرون على ركلة جزاء.

سجل اللاعب إيمانويل كوندي هدف تعادل الكاميرون من ركلة الجزاء، ثم أضاف إيجين إيكيكي الهدف الثاني للأسود.

لكن جاري لينيكر حصل على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة وسجل التعادل، وفي الوقت الإضافي حصل على ركلة جزاء أخرى وسجل هدف فوز إنجلترا.

لينتهي مشوار منتخب الكاميرون في كأس العالم 1990 محققا أكبر إنجاز للكرة الإفريقية في تاريخ المونديال حتى وقتها.

قبل أن يكرر هذا الإنجاز منتخب السنغال في 2002 وغانا في 2010.

ميلا يحطم رقمه القياسي

هنا ظن الجميع أن مسيرة روجيه ميلا الكروية انتهت، لكنها استمرت إلى أطول بكثير مما كان ينوي فعله في ملاعب كرة القدم.

وذهب ميلا مع منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة وعمره 42 عاما.

لم يشارك ميلا في المباراة الأولى أمام السويد، وشارك لعدة دقائق في المباراة الثانية أمام البرازيل.

ودخل ميلا في بداية الشوط الثاني أمام روسيا عندما كان منتخب الكاميرون متأخرا بثلاثة أهداف دون رد.

وفي أول دقيقة له وصلت الكرة إلى ميلا داخل منطقة الجزاء بين مدافعي روسيا قبل أن يسدد ويسجل هدف الكاميرون الوحيد في المباراة.

ومرة أخرى، أصبح روجيه ميلا أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم بعمر 42 عاما محطما رقمه القياسي السابق.

وحتى الآن، وبعد مرور أكثر من 20 عاما لم يستطع أي لاعب كسر رقم روجيه ميلا في كأس العالم.