تقرير: كاف يحاول إقناع جوميز بالتراجع عن الاعتزال

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح والحكم فيكتور جوميز

يحاول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقناع الحكم الدولي فيكتور جوميز بالتراجع عن قرار الاعتزال عقب كأس العالم.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت قناة "SABC Sports" الجنوب إفريقية أن كاف يعمل على إقناع جوميز بالتراجع عن الاعتزال، بعدما أبلغ بعض وسائل الإعلام بتوقفه عن التحكيم بعد كأس العالم قطر 2022.

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وأشارت القناة إلى أن صاحب الـ 39 عامًا، والذي أدار مباراة ديربي جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع الماضي بين كايزر تشيفز وأورلاندو بيراتس، أبلغ رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، داني جوردان، باتخاذه قرار الاعتزال بعد المونديال.

وأرجع التقرير قرار الاعتزال إلى رغبة جوميز في التفرغ لشركته الخاصة في جوهانسبورج، خاصة أن سن التقاعد لحكام المباريات الدولية والمحلية محدد ما بين 45 و47 سنة.

الحكم صاحب الـ 39 عاما ظهر لأول مرة في الدوري الجنوب إفريقي في عام 2008.

جوميز تم اختياره كأفضل حكم في الدوري الجنوب إفريقي موسمي 2012-2013 و2017-2018 بعدما بدأ مسيرته الدولية في عام 2011.

موقف بطولي

في عام 2018 أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن الحكم الدولي فيكتور جوميز قد رفض تلقي رشوة تقدر بـ 30 ألف دولار للتلاعب في نتيجة مباراة بين فريقي بلاتو يونايتد واتحاد الجزائر ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

أكد الاتحاد في بيانه أن تم عرض مبلغ مالي على الحكم من خلال الجانب النيجيري قبل بداية مباراة الذهاب، لكنه رفض ذلك وأخبر مراقب المباراة بالواقعة وانتهت المباراة بفوز بلاتو يونايتد بهدفين لهدف.

واقعة رفض فيكتور جوميز لتلقي الرشوة كانت نقطة تحول في مسيرة الحكم الجنوب إفريقي، إذ زاد اعتماد "كاف" عليه بعدها في المباريات الكبيرة والهامة في القارة.

فيكتور جوميز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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