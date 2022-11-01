رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نابولي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل نابولي ضيفا على ليفربول في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات في صراع على صدارة المجموعة.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل لليفربول في البطولات الأوروبية.

فقد سجل حتى الآن 40 هدفا بقميص ليفربول، كلها في دوري الأبطال، بفارق هدف فقط عن ستيفن جيرارد أسطورة النادي.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله يصل للمركز الـ15 في قائمة هدافي دوري الأبطال عبر التاريخ.

صلاح أحرز 6 أهداف في المباريات الـ6 الأخيرة لليفربول في مختلف المسابقات.

ويحتل قائد منتخب مصر صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وسجل محمد صلاح حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري 11 هدفا.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي يمكنه تصدر المجموعة لو انتصر بفارق 4 أهداف، إذ خسر في إيطاليا بنتيجة 1-4، علما بأن المواجهات المباشرة هي التي تحسم صدارة المجموعة.

ليفربول تلقى خسارتين متتاليتين، أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، ليتقهقر إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 14 جولة.

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