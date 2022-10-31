مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:08
كتب : FilGoal
يرى سفيسو نيبال المدير الفني لمنتخب إسواتيني الأولمبي أن مصر منتخب قوي وكبير في قارة إفريقيا واللعب ضده تجربة مميزة.
وفاز منتخب مصر على إسواتيني بهدف دون رد سجله أسامة فيصل، ليتأهل لمواجهة زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.(طالع التفاصيل)
وقال سفيسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هي تجربة مميزة واختبار كبير لنا، لعبنا ضد منتخب كبير في إفريقيا".
وأضاف "نحن بلد صغير ومنتخب صغير وتعلمنا الكثير من مصر، فهم اسم كبير ولديهم مستقبل رائع".
وواصل "تستطيع أن ترى في منتخب مصر الأولمبي أنهم الأبطال".
وأكمل "جعلنا منتخب مصر يتشجع للهجوم لأننا منتخب جيد وهاجمنا أمامهم بشكل جيد والأمور كانت تسير كما نريد حتى الدقيقة 70".
وأتم تصريحاته "وأن نخسر بهذه الطريقة فهذا يثبت أننا نلعب ضد أبطال".
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جووووووووووول.. أسامة فيصل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vI3Xcq8nLY— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 30, 2022