مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر

يرى سفيسو نيبال المدير الفني لمنتخب إسواتيني الأولمبي أن مصر منتخب قوي وكبير في قارة إفريقيا واللعب ضده تجربة مميزة.

وفاز منتخب مصر على إسواتيني بهدف دون رد سجله أسامة فيصل، ليتأهل لمواجهة زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.(طالع التفاصيل)

وقال سفيسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هي تجربة مميزة واختبار كبير لنا، لعبنا ضد منتخب كبير في إفريقيا".

وأضاف "نحن بلد صغير ومنتخب صغير وتعلمنا الكثير من مصر، فهم اسم كبير ولديهم مستقبل رائع".

وواصل "تستطيع أن ترى في منتخب مصر الأولمبي أنهم الأبطال".

وأكمل "جعلنا منتخب مصر يتشجع للهجوم لأننا منتخب جيد وهاجمنا أمامهم بشكل جيد والأمور كانت تسير كما نريد حتى الدقيقة 70".

وأتم تصريحاته "وأن نخسر بهذه الطريقة فهذا يثبت أننا نلعب ضد أبطال".

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