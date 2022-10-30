خطوة تفصلنا عن أمم إفريقيا.. منتخب مصر الأولمبي يهزم إسواتيني بهدف أسامة فيصل

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في المغرب، وذلك بعد الفوز على إسواتيني بهدف دون رد.

أسامة فيصل النادي : البنك الأهلي مصر الأولمبي

وفاز منتخب مصر على إسواتيني في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، وهي البطولة التي تؤهل بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

وتقام البطولة خلال شهر نوفمبر من عام 2023 المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

اعتمد روجيريو في بداية المباراة على تشكيل مكون من:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر – أحمد نبيل "كوكا" – عربي بدر

الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – عماد ميهوب

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط قوي ومحاولات مبكرة لإحراز هدف التقدم.

وأهدر الفراعنة فرصة التقدم في الدقيقة 16 بضربة رأسية من عماد ميهوب اصطدمت في العارضة وأبعدها الدفاع.

وسدد محمود صابر كرة من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها ببراعنة ومنعه من التسجيل.

واستمر ضغط منتخب مصر القوي في الوقت المتبقي من الشوط الأول وتوغل مصطفى سعد من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها أسامة فيصل بضربة رأسية لكن الحارس من جديد تصدى لها.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر ومحاولاته لإحراز الهدف ولكن لم تنتهي الهجمات بالشكل المطلوب أمام المرمى.

ودفع روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بالثنائي حسام عبد المجيد وعبد الرحمن عاطف بدلا من محمد مغربي ومحمود صابر في الدقيقة 60.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل هدف فوز منتخب مصر في الدقيقة 70.

وجاء الهدف بعدما توغل الظهير الأيسر محمد أشرف إلى منتصف الملعب، ثم مرر الكرة إلى عماد ميهوب ناحية اليسار ليرسل عرضية أرضية قابلها فيصل في الشباك.

واستمرت سيطرة منتخب مصر حتى نهاية المباراة وإعلان فوز الفراعنة.

video:1