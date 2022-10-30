أليجري: علينا مواجهة العاصفة والنهوض مجددا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

شدد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على أن فريقه عليه مواجهة العاصفة والنهوض مجددا، بعد نكسة الخروج من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس الذي انهارت حظوظه في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انتصر بهدف وحيد على مضيفه ليتشي في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بصرف النظر عن اللقطة الأخيرة في المباراة لأننا كنا محظوظين، قدم اللاعبون مباراة جيدة من الناحية الفنية أيضًا".

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وأضاف "كان بإمكاننا التمرير بدقة أكثر ولكن الشيء المهم هو الفوز لأننا خرجنا للتو من هزيمة سيئة أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا".

وأشاد أليجري بشباب يوفنتوس الذي شاركوا في اللقاء قائلا "نيكولو فاجيولي لاعب ذو جودة عالية، ودوره هو توجيه اللعب أمام الدفاع، لديه أسلوب رائع".

وتابع "قام صامويل إيلينج-جونيور بعمل جيد للغاية أيضًا، لكن الجميع قدموا أداءً جيدًا أيضا وكان هدفنا هو التقدم في الترتيب".

وأكمل "في كرة القدم، كما هو الحال في الحياة، تسقط وتنهض، يجب ألا ترتبك خاصة عندما تسوء الأمور، يجب أن تكون قويًا ذهنيًا لمواجهة العاصفة والنهوض مجددًا لإيجاد التوازن".

وأتم "لم نفز بثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ مارس من العام الماضي، يجب أن أشكر اللاعبين".

سجل هدف يوفنتوس الوحيد نيكولو فاجولي.

فوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 22 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

بينما توقف رصيد ليتشي عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري
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