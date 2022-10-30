مدرب ليدز بعد الفوز عن ليفربول: إقالتي؟ الكل تحدث كثيرا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 01:38

كتب : FilGoal

جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد

أبدى جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد سعادته بفوز فريقه على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارش في تصريحاته لسكاي سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة. من الجيد أننا نجحنا في مكافأة أنفسنا. أشعر أننا لا يجب أن نكون في وضعنا الحالي، ولكن هذا ما نحن عليه الآن".

وأضاف "حاولت البقاء هادئا وحاولت الضغط أيضا. اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وهذا سبب نجاحنا في تحقيق الفوز".

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وأوضح "بمبادئنا في الضغط والضغط العكسي والتعامل مع التحولات، كان بمقدورنا أن نسجل أكثر في الشوط الأول. الخروج بين الشوطين بنتيجة 1-1 لم يكن عادلا".

وتابع "لا زلنا في عملية البناء. في لحظاتنا الجيدة نحن جيدون للغاية، وفي لحظاتنا السيئة نظهر ضعفاء وسذج. الكل تحدث كثيرا عن إقالتي، ولكن الإدارة متحدة معي منذ البداية".

الفوز هو الأول لليدز يونايتد منذ الجولة الثالثة في الدوري أمام تشيلسي في 21 أغسطس الماضي.

ليدز يونايتد حقق انتصاره الأول على ليفربول في الدوري منذ 2001.

وخسر فيرجل فان دايك مع ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الريدز بعد 70 مباراة.

وتلقى ليفربول هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام فريقين في منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ مارس 2012.

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