انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (4) - (1) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب برايتون في الجولة الـ 14.

لمتابعة المباراة دقيقة بقديقة من هنا

ق48: جوووووووووول هافيرتز يقلص النتيجة بهدف أول لتشيلسي برأسية بعد عرضية من جالاجير.

انطلاق الشوط الثاني.

ميندي يشارك بدلا من كيبا بين شوطي المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بثلاثية دون رد.

ق42: جووووووووووووووول ثااااااااالث شالوباه يسجل هدفا بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثالث لبرايتون.

ق20: رأسية من جالاجير لكن سانشيز قام بتصد رائع للغاية وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق17: سانشيز يتألق ويحرم جالاجير من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق14: جوووووووووووول ثااان روبن لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لبرايتون بالخطأ في مرماه.

ق6: جوووووووول تروساااادر يسجل الهدف الأول لبرايتون بعد مرواغة كيبا ببراعة.

ق4: يا ربااااه، تياجو سيلفا يتألق ويحرم برايتون من فرصتين محققتين بعدما شتت الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل