انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (4) - (1) تشيلسي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - برايتون وتشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب برايتون في الجولة الـ 14.

لمتابعة المباراة دقيقة بقديقة من هنا

أخبار متعلقة:
غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة بوخوم

ق48: جوووووووووول هافيرتز يقلص النتيجة بهدف أول لتشيلسي برأسية بعد عرضية من جالاجير.

انطلاق الشوط الثاني.

ميندي يشارك بدلا من كيبا بين شوطي المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بثلاثية دون رد.

ق42: جووووووووووووووول ثااااااااالث شالوباه يسجل هدفا بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثالث لبرايتون.

ق20: رأسية من جالاجير لكن سانشيز قام بتصد رائع للغاية وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق17: سانشيز يتألق ويحرم جالاجير من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق14: جوووووووووووول ثااان روبن لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لبرايتون بالخطأ في مرماه.

ق6: جوووووووول تروساااادر يسجل الهدف الأول لبرايتون بعد مرواغة كيبا ببراعة.

ق4: يا ربااااه، تياجو سيلفا يتألق ويحرم برايتون من فرصتين محققتين بعدما شتت الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

تشيلسي برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بوتر: علينا أن نتقبل ألم الهزيمة ونتعلم.. ولا يوجد ما أعتذر بشأنه لجماهير برايتون لكل شيء بداية.. برايتون يكرم ضيافة بوتر برباعية تذيقه الهزيمة الأولى ترحيبا بـ إيمري.. نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية الدوري الإنجليزي - توتنام يقلب الطاولة على بورنموث.. وطرد كوستا للمرة الأولى جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال
أخر الأخبار
بعد هدفه في القاتل.. أحمد الشيخ رجل مباراة أسوان وغزل المحلة 9 ثاتيه | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سبب إصرار كولر على التدرب عقب عودة الأهلي من أبو ظبي 31 ثاتيه | الكرة المصرية
الأسرع منذ رونالدو والأكثر تأخرا في القرن.. قادش يفسد عودة أتلتيكو مدريد بسيناريو جنوني 3 دقيقة | الدوري الإسباني
في مباراة الـ8 أهداف.. سام مرسي يسجل في تعادل مثير بين إبسويتش وتشارلتون 14 دقيقة | المحترفون
المصري يسجل هدفه الأول في الدوري منذ بداية الموسم.. احتاج 252 دقيقة 16 دقيقة | الكرة المصرية
بوتر: علينا أن نتقبل ألم الهزيمة ونتعلم.. ولا يوجد ما أعتذر بشأنه لجماهير برايتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة من كولر بعد الفوز بالسوبر المصري 30 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة السادسة على التوالي.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور أمام غازي عنتاب 41 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 مؤتمر فيريرا: لا أحتسب هدف الأهلي الثاني.. وواجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس