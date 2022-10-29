الصراع يشتعل.. الوحدات يتعادل مع الفيصلي في دربي الدوري الأردني

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

الوحدات والفيصلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة دربي الوحدات والفيصلي بالدوري الأردني.

وتعادل الوحدات مع الفيصلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 21.

وتقدم الفيصلي أولا عن طريق إحسان حداد من علامة الجزاء في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

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وسجل مهند خير الله هدف التعادل للوحدات في الدقيقة 35 من رأسية متقنة.

وبهذا التعادل حافظ الفيصلي على صدارته للدوري برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوحدات.

وكان الوحدات قد قرر الانسحاب من الدوري بسبب نقل مباراته أمام الفيصلي من استاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمنطة القويسمة إلى استاد الأمير حسن بمحافة اريد قبل أن يتراجع في قراره.

وأرجع الاتحاد الأردني لكرة القدم قرار نقل المباراة من ملعب عبد الله الثاني إلى ملعب الأمير حسن إلى الدواعي الأمنية.

الفيصلي هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالدوري الأردني 34 مرة ويأتي الوحدات ثانيا بتتويجه 17 مرة.

الوحدات الوحدات ، الفيصلي ، الأردن
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