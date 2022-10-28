كاف يحدد حكم وموعد مباراة الذهاب لدور الـ 32 الإضافي لـ بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن موعد وحكام مباراة نيجيليك بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر المقبل في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي العاصمة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من دولة الصومال بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان.

ويعاونه كل من: حمزة حجي المساعد الأول، وبشير سليمان المساعد الثاني، ومحمد حجي الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء محمد بلال من موريتانيا ويراقب الحكام عبد الرحمن كيلي من دولة موريتانيا.

وتحدد موعد مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وتفوق بيراميدز في لقاء دور الـ 32 بنتيجة 9-0 في مجموع المباراتين على هلال الساحل السوداني.

واستهل بيراميدز مشواره في الدوري بتعادلين، إيجابي بنتيجة 1-1 ضد إنبي في الجولة الأولى، وسلبي ضد المصري في الجولة الثانية.

وتأجلت مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثالثة إلى الحادي عشر من ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)